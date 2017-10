V Detve by mohlo vzniknúť vyše 300 pracovných miest, spoločnosť Punch plánuje výstavbu závodu

BANSKÁ BYSTRICA 13.októbra (WebNoviny.sk) – Výstavbu nového závodu na výrobu komponentov pre automobilový priemysel plánuje v priemyselnom parku v Detve spoločnosť Punch, ktorá je súčasťou rovnomennej belgickej skupiny.

Príchod investora ešte musí schváliť mestské zastupiteľstvo, ktoré bude o ňom rokovať v utorok 17. októbra. Agentúru SITA o tom informovala referentka pre styk s verejnosťou z Mestského úradu v Detve Zuzana Juhaniaková.

Dve haly do roku 2019

V prvej fáze by po spustení plnej výrobnej prevádzky malo v novom výrobnom závode vzniknúť vyše 300 nových pracovných miest. Dodatočných vyše 200 pracovných miest by malo vzniknúť príchodom budúceho nájomcu časti výrobného závodu, o ktorom informácie zatiaľ nezverejnili. Súčasťou investície bude aj priemyselný vývoj nových produktov a výrobných nástrojov. Investor chce najneskôr v priebehu roku 2019 vybudovať dve výrobné haly, administratívnu budovu a ďalšie obslužné stavby. Do roku 2023 plánuje spoločnosť ďalšie rozšírenie výrobného závodu. Mesto Detva vybuduje po hranicu priemyselného parku prístupovú komunikáciu a inžinierske siete.

Ako ďalej informovala Juhaniaková, plánovaná výrobná prevádzka patrí do ľahkého priemyslu a nebude mať negatívne dopady na životné prostredie. „Pri hľadaní investora sme kládli dôraz na vytvorenie väčšieho počtu nových pracovných miest, čím by sa znížila nezamestnanosť v našom regióne, ďalej na to, aby výrobný program investora bol ekologicky nezávadný„, ozrejmil primátor mesta Ján Šufliarský.

Tvorba nepriamych pracovných miest

Investícia nadviaže na dlhoročnú tradíciu strojárskej výroby na Podpoľaní a má potenciál výrazne znížiť nezamestnanosť v regióne. Realizácia investície sa prejaví aj tvorbou nepriamych pracovných miest u regionálnych dodávateľov.

Rokovania investora s mestom Detva sa v priebehu roka 2017 uskutočňovali aj za účasti Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu. Belgická skupina Punch Automotive vyrába automatické prevodovky. Spoločnosť disponuje dizajnérskymi, inžinierskymi a výrobnými prevádzkami v Európe a taktiež predajnými pobočkami v Ázii, pričom v roku 2016 zamestnávala vyše 1 200 zamestnancov a dosiahla obrat približne 400 miliónov eur.