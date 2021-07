V drafte NHL si Vegas vybral jediného Slováka, Demek sa o úspechu dozvedel kurióznym spôsobom (video)

Útočník Jakub Demek je jediný Slovák, ktorého si kluby zámorskej hokejovej NHL vybrali v tohtoročnom drafte nováčikov. Po 18-ročnom košickom odchovancovi siahol klub Vegas Golden Knights vo 4. kole zo 128. miesta.

Jednotkou sa stal Power

Organizácie NHL si počas ostatných dvoch dní vybrali 223 mladíkov. Jednotkou sa stal kanadský obranca Owen Power, po ktorom siahol klub Buffalo Sabres.

„Ja i celá moja rodina sme veľmi šťastní. Nečakal som, úprimne, že bude draftovaný a už vôbec nie, že v štvrtom kole. Mal som informáciu, že ak by to náhodou vyšlo, bude to niekde medzi piatym a siedmym kolom. Koniec štvrtého bol nadplán. Prežívam najkrajšie obdobie v kariére. Ešte si to nie úplne uvedomujem, ale som nesmierne šťastný a nadšený,“ cituje mladého slovenského útočníka oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Absolvoval s nimi videohovor

Demek priznal, že so zástupcami Golden Knights bol v kontakte raz. „Pred dvoma týždňami som s nimi absolvoval videohovor. Dva dni pred draftom som ešte volal s Kanaďanom z centrálneho skautského úradu NHL. Povedal, že sa o mňa zaujímajú dva kluby, pričom jedným je Vegas. A žeby sa to mohlo podariť. Od tohto momentu som začal veriť, že by to skutočne mohlo vyjsť,“ pokračoval košický rodák.

„Vegas je krásne mesto, skvelý klub. Dostať sa tam by bol pre mňa obrovský úspech. Ešte som vo Vegas nebol. Ale môj otec je ich fanúšik. Jeho snom je raz sa tam pozrieť. Samozrejme, nie na kasína, ale na mesto, ulice, ich atmosféru. Bol veľmi šťastný, keď si ma Vegas vybrali. Verím, že sen mu pomôžem splniť,“ povedal Demek.