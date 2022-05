V hokejových kluboch nastanú zmeny, Jääskeläinen mieri do Košíc a Todykov odchádza z Popradu

Kluby slovenskej extraligy pokračujú v predstavovaní svojich kádrov pre nasledujúcu sezónu, z majstrovského tímu HC Slovan Bratislava do konkurenčných Košíc odchádza fínsky útočník Joona Jääskeläinen.

Dvadsaťpäťročný krídelník v „belasom“ odohral v sezóne 2021/2022 spolu 45 duelov základnej časti s bilanciou 14 gólov a 18 asistencií, v play-off na ceste za titulom v 15 zápasoch zaznamenal päť presných zásahov a pridal aj štyri gólové prihrávky.

V minulosti hral v slovenskej najvyššej hokejovej súťaži aj za Banskú Bystricu. Košičania medzičasom potvrdili odchod ruského obranca Denis Paršina, ktorý podpísal kontrakt v KHL s tímom Neftechimik Nižnekamsk.

Nemenný cieľ

V HK Poprad si udržali útočníka Samuela Mlynaroviča. Tridsaťdvaročný odchovanec „kamzíkov“ do materského klubu prišiel počas sezóny 2021/2022 po pôsobení v Poľsku. Mlynarovič v minulosti hral v extralige okrem Popradu aj za Banskú Bystricu, Michalovce, Košice a HK Orange 20.

„Môj osobný cieľ je už roky nemenný a to vyhrať posledný zápas sezóny. Aj s tým som prichádzal minulý rok do Popradu a platí to aj teraz, keď som podpísal novú zmluvu. Teší ma, že môžem ostať doma a môj malý syn ma uvidí hrať v popradskom drese,“ cituje Mlynaroviča klubový web.

Popradčanov opúšťa ruský brankár Anton Todykov, ktorý sa na spolupráci dohodol s tímom CSKA Moskva z KHL. Do klubu však prichádza fínsky obranca Olli Vainio, ktorý zatiaľ naposledy hral vo vlasti za Ässät Pori.

Predĺžené zmluvy

V Liptovskom Mikuláši po zachovaní extraligovej príslušnosti predĺžili zmluvy s dvojicou nádejných útočníkov, v klube pokračujú Kamil Walega aj Markus Michalík.

Dvadsaťjedenročný poľský reprezentant Walega podľa správy na klubovom webe podpísal nový kontrakt na dve sezóny a 20-ročný odchovanec Liptákov Michalík má zmluvu na tri roky.

V Nových Zámkoch pokračujú obranca Martin Knižka aj útočník Martin Mišiak, v Prešove zostáva útočník Aurel Nauš a prichádza tam americký útočník Max Gerlach.