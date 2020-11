V Kine Nostalgia Chlast, Prado i Služobníci

Po niekoľkotýždňovej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu skúsi na prelome novembra a decembra znovu otvoriť svoje brány Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta v kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18. Divákov čaká pestrá ponuka kvalitných filmov, v rámci ktorej nebude chýbať mimoriadne predstavenie, ktoré im umožní prežiť návštevu múzea v kine, predpremiéra oceňovaného slovenského filmu, ale ani pravidelné cykly Európske oko či Best of Fest.

Novembrová ponuka Nostalgie zahŕňa mimoriadne predstavenie výpravného umeleckého dokumentu PRADO – ZBIERKA PLNÁ UMENIA, ktorý ponúkne prehliadku po slávnom španielskom múzeu v Madride, v ktorom sa nachádza vyše osem tisíc exponátov vrátane diel od géniov ako Goya, El Greco, Velázquez, Rubens, Tizian či Bosch. V decembrovom programe Nostalgie nebude chýbať predpremiéra nového slovenského filmu SLUŽOBNÍCI, za ktorý režisér Ivan Ostrochovský už získal viacero ocenení z prestížnych medzinárodných filmových festivalov. Príbeh dvoch študentov kňazského seminára sa odohráva v totalitnom Československu 80. rokov.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. Najbližšie sa návštevníci Nostalgie môžu tešiť na strhujúcu životopisnú drámu slávnej poľskej režisérky Agnieszky Holland ŠARLATÁN inšpirovanú skutočným príbehom výnimočného muža obdareného zvláštnymi liečiteľskými schopnosťami, taliansku komédiu Francesca Falaschiho S CHUŤOU TOSKÁNSKA o sile netradičného priateľstva, ale i skutočný príbeh ženy, ktorá zmenila svet – vedkyne Marie Curie-Sklodowskej v britskej životopisnej snímke RADIOACTIVE v réžii Marjane Satrapi, či emóciami nabitú nórsku romantickú drámu Marie Sodahl NÁDEJ so Stellanom Skarsgardom.

Výber toho najlepšieho z najprestížnejších medzinárodných filmových festivalov na svete ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého Nostalgia uvedie severskú drámu Thomasa Vinterberga CHLAST o štyroch učiteľoch na strednej škole, testujúcich teóriu, že zlepšia svoj život udržiavaním stálej hladiny alkoholu v krvi, za ktorú hlavný predstaviteľ Mads Mikkelsen získal Striebornú mušľu pre najlepšieho herca na MFF San Sebastian 2020. Catherine Deneuve a Juliette Binoche sa predstavia v rodinnej dráme PRAVDA novodobého japonského klasika Hirokazua Koreedu, ktorá bola otváracím filmom MFF Benátky 2019. A v ponuke nebude chýbať ani podľa ohlasov amerických kritikov romantická „komédia roka“ PALM SPRINGS, ktorá sa v réžii Maxa Barbakowa stala hitom MFF Sundance 2020.

INFO ohľadom základných opatrení v Kine Nostalgia, na ktoré sa často návštevníci pýtajú:

každý druhý rad (spolu 7 zo 14-tich) je zablokovaný = pred a za sediacimi divákmi je vždy voľný rad

pokiaľ je to možné, tak v obsadených radách dodržiavajte i rozostup jedného voľného sedadla

kinosála má kapacitu 277 miest, v súčasnosti je v nej možné využiť max. 50%

priemerná návštevnosť počas jesene bola cca 20 divákov

vstup do kina – vestibulu a pobyt v kinosále je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka,…) i počas celého predstavenia

dezinfekcia je pri vstupe do vestibulu, pri pokladni, pred vstupom do sály

Pri návšteve kina Vás prosíme o dodržiavanie a zohľadnenie všetkých hygienických opatrení: RÚŠKO – ODSTUP – RUKY

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

25.11. ST 19:45 ŠARLATÁN Agnieszka Holland, ČR/Poľ./SR/Ír., 2020

26.11. ŠT 19:00 PRAVDA Hirokazu Koreeda, Fr./Jap., 2019

27.11. PI 18:00 PALM SPRINGS Max Barbakow, USA, 2020

27.11. PI 20:00 CHLAST Thomas Vinterberg, Dán., 2020

28.11. SO 18:00 PRADO – ZBIERKA PLNÁ DIVOV (ART ON SCREEN) Valeria Parisi, Tal., 2019

28.11. SO 20:00 S CHUŤOU TOSKÁNSKA Francesco Falaschi, Tal., 2018

02.12. ST 19:00 NÁDEJ Maria Sodahl, Nór./Švéd., 2019

03.12. ŠT 18:00 RADIOACTIVE Marjane Satrapi, Brit., 2019

03.12. ŠT 20:00 SLUŽOBNÍCI (PREDPREMIÉRA) Ivan Ostrochovský, SR/ČR/Rum./Ír., 2020

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk

