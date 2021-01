V Košiciach sa začalo druhé kolo celomestského testovania, otvorili desiatky odberových miest

V Košiciach sa v piatok 15. januára o 16:00 začalo druhé kolo celomestského testovanie osôb na ochorenie COVID-19.

Mesto otvorí 63 odberných miest. Na brífingu o tom informoval primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Čísla sú neúprosné

“Čísla sú pre Košice, ale aj pre okres Košice – okolie neúprosné a je potrebné pokračovať v testovaní ďalej. V pondelok sme sa na úrovni starostov mestských častí dohodli, že budeme v tejto aktivite pokračovať viac-menej podobným rozsahom, ako to bolo minulý týždeň,” uviedol Polaček.

Ako ďalej dodal, požiadal tiež o súčinnosť primátora mesta Medzev Mateja Smoradu a starostov okolitých obci v okrese Košice – okolie, kde budú tiež zriadené odberné miesta. Momentálne sú odberné miesta potvrdené v obciach Budimír, Slanská Huta, Paňovce, Ždaňa, Veľká Ida, Rešica a Belža.

Od piatka do nedele

Testovať sa bude v piatok od 16:00 do 20:00. V sobotu 16. januára a v nedeľu 17. januára to bude od 9:00 do 17:00. V pondelok budú otvorené tri odberné miesta, a to v areáli U. S. Steel Košice, v budove K13 – Košické kultúrne centrá a v budove amfiteátra v mestskej časti Sever. Vo vstupnom areáli U. S. Steelu budú vykonávať testy aj počas nasledujúceho týždňa, a to do času, kým si to pandemická situácia bude vyžadovať.

Testuje sa tak ako minulý víkend prevažne na základných školách a zriadené sú aj dve veľkokapacitné odberné miesta v priestoroch Magistrátu mesta Košice na Triede SNP a v Kulturparku.