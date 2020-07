V lese na východe Slovenska chytili cudzincov bez dokladov, zasahovali aj záchranári

Ôsmich štátnych príslušníkov Bangladéša zaistili v stredu 8. júla príslušníci hraničnej a cudzineckej polície v lesnom poraste v oblasti Stužická rieka v katastrálnom území obce Nová Sedlica (okres Snina).

Cudzinci boli bez cestovných dokladov. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance Agnesa Kopernická, do ťažko prístupného terénu privolali policajti aj Horskú záchrannú službu so sídlom v Zboji, ktorá po poskytnutí prvotnej zdravotnej pomoci zabezpečila prevoz jedného z cudzincov so zhoršeným zdravotným stavom do nemocnice.

„Privolaný tím rýchlej zdravotníckej pomoci previezol cudzinca do Fakultnej nemocnice v Košiciach, kde bol hospitalizovaný,“ konkretizovala Kopernická.

Ostatných siedmich migrantov predviedli policajti na oddelenie za účelom zistenia totožnosti. „Cudzinci boli v zmysle zákona o pobyte cudzincov zaistení na dobu siedmich dní za účelom vykonania administratívneho vyhostenia a taktiež z dôvodu nutnosti pobytu v karanténe,“ dodala Kopernická.

Cudzinci sú umiestnení v priestoroch pre zadržaných cudzincov na Oddelení hraničnej kontroly Policajného zboru Zboj. Zásahu predchádzala bezpečnostná akcia aj s účasťou Štátnej pohraničnej služby Ukrajiny.