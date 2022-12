V lietadle sa vznietila lítiová batéria laptopu, desiatky pasažierov evakuovali

Záchranári evakuovali let spoločnosti JetBlue na Medzinárodnom letisku Johna F. Kennedyho v New Yorku pre požiar laptopu jedného z pasažierov.

Predstavitelia amerického Federálneho leteckého úradu (FAA), JetBlue a Port Authority of New York and New Jersey uviedli, že lietadlo, ktoré letelo z barbadoského Bridgetownu, smerovalo k bráne na termináli 5, keď sa vznietila lítiová batéria laptopu, informoval denník New York Daily News. Požiar rýchlo uhasila posádka letu.

Z Airbusu A320 záchranári evakuovali 67 ľudí s pomocou núdzového sklzového systému. Ďalších 60 opustilo lietadlo normálne, uviedol Port Authority of New York and New Jersey. Sedem ľudí podľa úradu utrpelo menšie zranenia vrátane pomliaždenín lakťov a nadýchania dymu.