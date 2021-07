V Maďarsku sa konal pochod Pride, tisíce ľudí vyjadrili nespokojnosť s vládnou politikou proti LGBT komunite

Tisícky ľudí vyšli v sobotu v Budapešti do ulíc na pochode Pride LGBT komunity. Na ňom účastníci nielenže túto komunitu oslávili, ale zároveň vyjadrili svoje rozhorčenie nad politikou maďarskej vlády, ktorá podľa kritikov stigmatizuje sexuálne menšiny.

Hovorkyňa budapeštianskeho pochodu Pride Jojó Majercsik uviedla, že tento rok to nie je len oslava a pripomínanie si historických bojov LGBT ľudí, ale aj protest proti politike premiéra Viktora Orbána zameranej proti sexuálnym menšinám.

„Mnoho LGBTQ ľudí sa bojí a už nemá pocit, že by v tejto krajine mali miesto alebo budúcnosť,“ povedala Majercsik agentúre AP.

Prišli aj členovia opozície

Na pochode, ktorý sa uskutočnil v centre metropoly, sa zúčastnili aj členovia opozičných strán vrátane liberálneho budapeštianskeho primátora Gergelyho Karácsonya, Orbánovho oponenta v budúcoročných voľbách.

Prišla tam aj europoslankyňa Terry Reintke, ktorá vo svojom príhovore povedala, že oči Európy sú upriamené na Budapešť. „Je nás oveľa, oveľa viac ako dnešné prítomné tisíce,“ povedala. V centre Budapešti sa tiež uskutočnili menšie demonštrácie proti pochodu.

Kritika doma i v zahraničí

Pochod Pride sa uskutočnil po tom, ako v Maďarsku schválili zákon o ochrane detí, ktorého cieľom je boj proti pedofílii, no okrem iného zakazuje alebo obmedzuje aj šírenie a zobrazovanie obsahu, ktorý zobrazuje homosexualitu alebo zmeny pohlavia, maloletým.

To sa týka vzdelávania i médií. Legislatíva sa stretla s okamžitou kritikou doma i v zahraničí. Európska únia v súvislosti so zákonom podnikla právne kroky proti Maďarsku. Orbán v stredu oznámil, že vláda plánuje v súvislosti so zákonom vyhlásiť referendum.