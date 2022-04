V máji bude Svetový deň včiel a ich výrobky prinesie aj májový predajný trh SAShE v Tržnici

Májová oslava rukodielnej tvorivosti! Stará tržnica v centre hlavného mesta sa opäť stane miestom slávnosti handmade, dizajnu a remesiel s lokálnymi a poctivými tvorcami. Od stredy 4. do piatka 6. mája sa návštevníci zoznámia s novými alebo stretnú so svojimi obľúbenými značkami, ktoré prinesú kvalitné módne kúsky pre dospelých aj deti, prírodnu kozmetiku, štýlové doplnky do domácnosti, nápaditnú bižutériu či všelijaké pochutiny. Medzi nimi nebudú chýbať ani včelári a predajcovia, ktorí pracujú so včelími produktami.

Svetový deň včiel pripadol na 20. mája. Čo pre vás znamenajú včely?

Pastorekove sady: Veľa, veď nakoľko máme veľký ovocný sad a včely nám pomáhajú každý rok, aby sme mali kvalitnú úrodu, takže pre nás je to skôr ich nenahraditeľná opeľovacia činnosť.

Medáreň: Včely sú vzácne tvory, o ktoré sa starám s láskou. Veď inak sa to asi ani nedá. Včelárenie je mojou záľubou a zároveň aj živobytím. Včely by mohli a mali byť inšpiráciou pre nás všetkých. To ako žijú, ako sa správajú, ako komunikujú, ako si pomáhajú… Sú to neuveriteľne fascinujúce tvory. Je veľmi príjemné starať sa o ne, veľmi príjemné dýchať úľový vzduch. Prácu so včelami by som nevymenil za žiadnu inú na svete.

Venujete tvorbe výrobkov z produktov včiel. Ako ste sa k tomu dostali?

Pastorekove sady: Včelie výrobky sme začali vyrábať prakticky po tom, ako sme začali včeláriť. Videli sme nevyužitý priestor na slovenskom trhu, a tak sme neváhali. Okamžite sme si získali pozornosť, keďže naše výrobky iní včelári veľmi nevyrábali.

Medáreň: História včelárenia v našej rodine siaha minimálne do štyridsiatych rokov minulého storočia, kedy môj pradedo začal včeláriť. V minulosti včeláril aj môj otec a dedo. V roku 2013 som nadviazal na túto rodinnú tradíciu. Našu rodinu k včeláreniu vedie okrem iného aj láska k prírode a jej krásam, ktoré nám ponúka.

Mohli by ste bližšie popísať, čo a ako vyrábate?

Pastorekove sady: Sústreďujeme sa na výrobu ochutených medov, ich darčekových verzií a darčekových setov klasických medov. Unikátnym produkom sú naši medoví želatínoví medvedíci.

Medáreň: Naša včelia farma produkuje med, peľ, propolis, včeliu materskú kašičku a pergu. Tiež vyrábame včelie obaly na obalenie potravín, propolisové tinktúry a maste. Okrem toho realizujem aj prednášky o včelách, či už pre deti alebo pre dospelých.

Venujete sa starostlivosti o včely. Ako?

Pastorekove sady: Momentálne chováme približne 80 včelích rodín.

Medáreň: Vďaka včeláreniu sme oveľa bližšie k prírode ako kedykoľvek predtým. Starostlivosti o včely sa venujem už takmer desať rokov. Pri práci s našimi včelami sa snažím dodržiavať veterinárne postupy a tie najprísnejšie hygienické normy. Včelstvá udržiavam vo veľmi dobrom zdravotnom stave, aby dokázali maximálne využiť ponuku prírody.

V máji budete svoje produkty predávať na trhu SAShE v Tržnici. V čom je pre vás zaujímavý osobný predaj na podujatiach tohto typu?

Pastorekove sady: Na predaj medu na akciách podobným SAShE sa vždy veľmi teším, keďže je dôležité, aby si zákazník náš produkt ochutnal. Často sa pýtajú rôzne otázky ohľadom produktov. Ohlasy od zákazníkov sú úžasné a produkty vo väčšej časti pravidelne vypredávame.

Medáreň: Pre mňa je najdôležitejšie mať dobrý pocit z toho, čo robím. Z osobného predaja mám vždy dobrý pocit. Je veľmi príjemné stretnúť zákazníkov, ktorí už v minulosti u nás nakúpili a boli spokojní, či už so včelími produktami alebo včelími obalmi. Taktiež je veľmi príjemné stretnúť sa s predajcami, ktorí sú veľmi podobná krvná skupina. Takýto predaj by mal byť zážitkom pre všetkých, či už predávajúcich alebo aj kupujúcich. Mám rád podobné predajné akcie.

Čo prinesiete so sebou na SAShE v Tržnici?

Pastorekove sady: Na SAShE prinesiem ochutené medy, klasické medy, medovo-želatínových medvedíkov, peľ alebo propolisovú tinktúru.

Medáreň: Okrem včelích produktov a včelích obalov prinesiem aj pozorovací včelí úľ. Veľmi rád návštevníkom ukážem ako včely žijú a veľmi rád prerozprávam príbeh včely od vyliahnutia až po koniec svojej životnej púte.

4. – 6. 5. 2022 (streda – piatok)

Čas: 13:00 – 20:00 hod.

Miesto: Stará tržnica, Námestie SNP 25, Bratislava

Vstup: 2€, pre deti do 12 rokov zadarmo

Event: www.fb.com/events/913871212635782

