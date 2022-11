Takmer tretina Slovákov by chcela ešte žiť v minulom režime, najviac voliči Smeru a ďalších troch strán

V režime spred roku 1989 by chcelo žiť takmer 29 percent obyvateľov Slovenska. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Analýzy Na hrane.

V období pred nežnou revolúciou by, naopak, nechcelo žiť viac ako 56 percent opýtaných. Zhruba 13 percent respondentov nevedelo odpovedať na otázku.

V minulom režime by chceli žiť častejšie ženy a ľudia nad 50 rokov s nižším vzdelaním. Výrazne nadpriemerne voliči politických strán Smer-SD, SNS, Hlas-SD a Republika, mierne nadpriemerne voliči Sme rodina.

V režime spred roku 1989 by nechceli žiť častejšie mladí vzdelaní muži do 49 rokov. Výrazne nadpriemerne voliči Progresívneho Slovenska, SaS, KDH a OĽaNO. Prieskum urobila agentúra AKO na vzorke tisíc respondentov od 8. do 11. novembra 2022.