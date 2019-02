V Národnej ZOO Bojnice sa začala výstavba nového pavilónu slonov, projekt bude stáť milióny eur

BANSKÁ BYSTRICA 14. februára (WebNoviny.sk) – Poklepaním základného kameňa sa vo štvrtok oficiálne začali práce na stavbe Ubikácia africkej fauny, teda na novom pavilóne slonov v Národnej ZOO Bojnice.

Výstavba nového pavilónu slonov bude stáť 4,3 milióna eur. Finančné prostriedky na tento zámer schválený vládou SR vyčlenilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP).

Nový pavilón otvoria v roku 2020

Výstavba pavilónu by mala trvať 12 mesiacov od odovzdania staveniska, a teda do nového domova by sa mali slony presťahovať v roku 2020.

Ako agentúru SITA informoval Slavomír Held z komunikačného odboru MŽP, pôvodný pavilón slonov plánuje ZOO prispôsobiť a využiť najmä na edukačné aktivity pre návštevníkov zoologickej záhrady.

„Súčasný pavilón slonov v zoologickej záhrade Bojnice slúžil celé desaťročia. No z hľadiska moderného chovu bol už nevyhovujúci. Som rád, že z fázy plánovania prechádzame k realizácii stavby a slony v našej zoo budú mať čoskoro dôstojnejší domov,“ povedal minister životného prostredia SR Lászlo Sólymos, ktorý základný kameň poklepal spolu s ministrom financií Petrom Kažimírom, riaditeľom Národnej ZOO Bojnice Milanom Šovčíkom a so zástupcom zhotoviteľa stavby Combin Banská Štiavnica s.r.o.

Chcú získať aj ďalšie slony

Nový pavilón bude stáť v centrálnej časti ZOO a je navrhnutý nielen pre súčasné dve slonice, ale aj pre ďalšie slony, ktoré sa zoo pokúsi v budúcnosti získať.

V prvej etape bude postavená nová budova a v ďalšej etape bude vybudovaný vonkajší výbeh pre slony, pričom nový areál bude mať približne 11 000 metrov štvorcových.

„Som rád, že na sviatok sv. Valentína môžeme takto symbolicky začať stavať nový domov pre slony. Verím, že do roka a do dňa, tak, ako je plánované, budú mať tieto dve africké dámy Maja a Gula nielen nový domov, ale v ňom pribudnú aj ich noví kamaráti,“ uviedol Kažimír.

Nový spôsob pozorovania zvierat

Projekt nového pavilónu pripravovalo vedenie zoologickej záhrady dlhší čas, keďže ide o náročnú a špecifickú stavbu. Objekt bude členený na priestor pre ustajnenie zvierat a zázemie pre zamestnancov, vnútorný a vonkajší výbeh pre zvieratá a časť určenú návštevníkom.

Tí budú môcť pozorovať slony nielen zo zeme, ale aj z nadzemných lávok. Nový pavilón bude spĺňať najprísnejšie kritériá pre chov slonov a zároveň umožní zvieratám komfortnejšie prostredie a väčší priestor na pohyb.

„Začiatok výstavby nového pavilónu slonov je dôkazom neustále sa zlepšujúcich podmienok a starostlivosti o zvieratá, ktoré chováme v našej ZOO. Pôvodný 35-ročný pavilón slonov je už dávno nevyhovujúci a preto bola otázka času, kedy vybudujeme kvalitatívne lepšie podmienky pre chov jediných dvoch slonov afrických na Slovenku – sloníc Maji a Guli,“ konštatoval riaditeľ Šovčík.