V nominácii Maďarska na kľúčový zápas kvalifikácie o Euro 2020 proti Walesu sú aj fortunaligisti

V nominácii trénera maďarskej futbalovej reprezentácie Marca Rossiho na blížiaci sa medzištátny prípravný duel s Uruguajom (15. novembra v Budapešti) a záverečný duel kvalifikácie ME 2020 na pôde Walesu sa nachádzajú aj traja stredopoliari zo slovenskej Fortuna ligy – duo Maté Vida a Zsolt Kalmár z Dunajskej Stredy a Dávid Holman z bratislavského Slovana.

Niekdajší kouč spomenutého klubu zo Žitného ostrova povolal dovedna 28 hráčov. „Tentokrát sme pozvali trochu viac hráčov ako obvykle. Jedným z dôvodov je to, že v prípade niektorých nevieme s istotou povedať, či budú stopercentne zdraví. Okrem toho chceme vidieť v akcii ďalších adeptov, ktorí by sa v budúcnosti mohli výraznejšie začleniť do tímu,“ povedal 55-ročný Talian podľa oficiálneho webu Maďarského futbalového zväzu (MLSZ).

Pred kvalifikačným „finále“ sú na čele tabuľky „éčka“ Chorváti so 14 bodmi, za nimi sa vo dvojbodových rozostupoch nachádzajú Maďari, Slováci a Walesania a na chvoste zatiaľ jednobodový Azerbajdžan. Podstatné je aj to, že Chorváti a Maďari majú pred sebou už len jedno stretnutie, kým ďalšie tri tímy ešte po dva zápasy. Maďarsko má však všetko vo vlastných rukách. Ak v poslednom zápase zvíťazí vo waleskom Cardiffe, postúpi na šampionát bez ohľadu na ostatné výsledky v skupine.