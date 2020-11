V nominácii na barážový zápas proti Írom figuruje Hubočan aj Weiss, Tarkovič verí v ich pomoc

V nominácii dočasného trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Štefana Tarkoviča na novembrový finálový barážový zápas o postup na ME 2021 Severné Írsko – Slovensko v Belfaste (12. 11. od 20.45 h) sa vzhľadom na neprehľadnú situáciu s koronavírusom u viacerých adeptov zatiaľ objavilo len 19 hráčov.

Je medzi nimi aj obranca Tomáš Hubočan (Omonia Nikózia), ktorý už oficiálne ukončil reprezentačnú kariéru a tiež krídelník Vladimír Weiss (Slovan Bratislava), ktorý za predchádzajúceho trénera Pavla Hapala po istom nedorozumení viac nereprezentoval.

Tarkovič oslovil aj ďalších dvoch futbalistov, ktorí sa už rozlúčili s reprezentačným dresom. Obranca Martin Škrtel (Basaksehir) však momentálne nie je zdravotne v poriadku a útočník Adam Nemec (Dinamo Bukurešť) vzhľadom na problémy jeho rumunského klubu nie je presvedčený o tom, že môže reprezentácii pomôcť.

Tarkovič na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave informoval, že do soboty 7. novembra by chcel mať jasno o kompletnej 25-člennej nominácii.

Čo platí dnes, nemusí zajtra

Okrem kľúčového súboja o postup na kontinentálny šampionát proti Severnému Írsku na Slovákov v rámci novembrového asociačného termínu čakajú aj posledné dva zápasy B-divízie Ligy národov – Slovensko – Škótsko (15. novembra od 15.00 h na štadióne Antona Malatinského v Trnave) a Česko – Slovensko, ktorý sa uskutoční v stredu 18. novembra od 20.45 h v Plzni.

„Som veľmi rád, že všetci hráči prijali nomináciu do reprezentácie. Tomáš Hubočan na pravej strane obrany pravidelne hráva ťažké zápasy a má výkonnosť na to, aby mohol pomôcť. Vlado Weiss je po dlhšom čase zdravotne fit a pravidelne hráva. Škrtel však má aktuálne problémy so stehenným svalom. Čaká ho náročný súboj v Lige majstrov a potom aj turecká liga. Podľa jeho zdravotného stavu by sme ho neskôr donominovali. Adam Nemec má problémy v klube, necíti sa komfortne a vnútorne nebol presvedčený o tom, že môže reprezentácii pomôcť,“ vysvetlil Štefan Tarkovič.

K súčasnej neprehľadnej situácii, keď sa až šiesti hráči (Dušan Kuciak, František Plach, Denis Vavro, Lukáš Haraslín, Samuel Mráz a Jaroslav Mihalík, nachádzajú v karanténe vzhľadom na nákazu koronavírusom, Tarkovič podotkol: „Žijeme špecifickú dobu. Čo platí dnes, nemusí platiť o deň – dva. Pôvodne sme uvažovali o 22 hráčoch a troch brankároch. Momentálne sme sa rozhodli, že povoláme len 19 hráčov a neskôr ich budeme dopĺňať podľa vývoja situácie. Najneskôr v sobotu by sme chceli mať 25 hráčov.“

Musíme sa správne nastaviť na zápas

Tarkoviča potešilo, že hráči, ktorí si nedávno prešli koronou (Milan Škriniar, Erik Sabo a Dávid Hancko) už majú negatívne výsledky testov.

Reprezentačný kormidelník zdôraznil. že napriek možnému návratu známych mien do najcennejšieho dresu to automaticky neznamená, že aj nastúpia v zápasoch. „Reprezentácia nie je o menách. Je to kolektív a ja budem stavať na tímovosti,“ vystihol Tarkovič.

K najbližšiemu a najdôležitejšiemu súperovi – Severným Írom – ešte krátko poznamenal: „Jeden človek z môjho realizačného tímu má na starosti Severné Írsko, čiže tam stále prebieha skauting ich hráčov. Vidím paralelu v tom, že oni tiež prehrali ako my posledné dva zápasy v Lige národov o gól a do finále baráže sa dostali cez penaltový rozstrel. Zdobí ich prísna organizácia hry, na ostrovný tím solídne kombinujú a majú nebezpečných hráčov v prechodovej fáze do útoku. Bude to však najmä o nás. My sa musíme správne nastaviť na zápas a uspieť.“