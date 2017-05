Kozák oznámil nomináciu na zápas s Litvou. Je v nej Duda a Bénes, pre trest chýbajú Nemec a Kucka

BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák v utorok oznámil nomináciu na blížiaci sa júnový zápas národného mužstva. Slováci v sobotu 10. 6. o 20.45 h SELČ vo Vilniuse nastúpia proti domácim Litovčanom v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS do Ruska.

V Kozákovom kádri figuruje 24 hráčov. V nominácii pre kartový trest nie sú Adam Nemec a ani Juraj Kucka, no nechýbajú opory Marek Hamšík a Martin Škrtel. Pozvánku dostali aj brankári Miloš Volešák (MŠK Žilina) s Martinom Polačekom (Zaglebie Lubin/Poľ.).

Matúš Kozáčik je dva týždne zranený

“Pokiaľ ide o brankárov, po dlhom čase vznikla situácia, že Matúš Kozáčik je prakticky dva týždne zranený a nie je v poriadku. Do kempu príde, pozrú sa na neho aj naši lekári. Matúš sa necíti na to, aby chytal, nevidí to dobre. Chcel som však, aby prišiel medzi chlapcov,” povedal Ján Kozák počas utorkového predpoludňajšieho brífingu v Bratislave a pokračoval:

“Ak bude nádej, že ho dáme do poriadku, zostane dlhšie. Zranenie lýtkového svalu je pre brankára veľmi nepríjemné. V nominácii sú štyria brankári. Mám odskúšaného Jána Muchu a boli sme dohodnutí, že bude pripravený, ak niekto vypadne. Mucha je však tiež zranený. Jano Novota dlhodobo nechytá. Preto som sa rozhodol nominovať okrem Dúbravku, ktorý bol v pozícii trojky, aj Volešáka, ktorý dlhodobo je vychovaný na umelej tráve – či už v Trenčíne alebo v Žiline. Polaček dlhodobo chytá a dobre chytá, chceme ho vidieť v akcii a v kolektíve. V tejto chvíli nemám jasno, kto by šiel chytať, ak Matúš nebude môcť.”

Vo výbere sú aj Ondrej Duda z bundesligovej Herthy Berlín či Lásló Bénes z Borussie Mönchengladbach. “Bénes po prestupe do Nemecka mal trochu problémy, aj zdravotné. Začal už hrávať, cíti sa dobre, hrá Bundesligu, preto som mu dal príležitosť. Má výkonnosť a obrovský potenciál, zaslúži si šancu. Ondrej Duda je už zdravotne v poriadku. Je to hráč, ktorý na istý časový úsek nám môže pomôcť. Hral ťažké zápasy aj na poste útočníka na ME. Nemec, ktorý je vo veľmi dobrej forme, pre kartový trest nie je k dispozícii; Duda je použiteľný na rôzne miesta,” vyhlásil skúsený kormidelník SR.

Miestenku získal aj Škriniar či Bero

Miestenku získali tiež Milan Škriniar, Matúš Bero, Albert Rusnák a Stanislav Lobotka, členovia reprezentácie do 21 rokov, ktorú čakajú ME tejto vekovej kategórie v Poľsku (16. – 30. 6.). “Priorita je A-tím. Sú platnými hráčmi A-mužstva a týchto hráčov som potreboval. Myslím si, že je to aj pre nich plus, dobre sa pripravia na zápasy v Poľsku,” vyhlásil bývalý kouč MFK Košice a na margo krídelníka Realu Salt Lake Rusnáka doplnil: “Rusnák hráva v MLS a hráva dobre, dal aj góly. V piatok 2. júna by mal ešte hrať za klub a potom sa presunúť do Žiliny.”

Lodivod SR sa vyjadril aj k ďalším menám. “Ďuriš začal v ruskej lige v poriadku, teraz dostáva menej priestoru. Čaká ich baráž, no mal by prísť do Šamorína. Je to odskúšaný hráč, má za sebou ťažké zápasy, náročné aj po psychickej stránke, bojovali o záchranu. Erik Sabo na minulý zraz prišiel perfektne pripravený, teraz začal za Beitar Jeruzalem aj dávať góly. Včera sa zranil, išiel v 39. minúte dole, no je to lepšie a zdravotne bude v poriadku. Tomáš Hubočan je v Marseille; vo veľkom mužstve, do ktorého prišiel skúsený Evra. Tomáš je bojovník a nevzdáva sa, chce zabojovať o miesto. Pokiaľ ide o Vlada Weissa a kauzu, nerád by som sa k tomu vracal. Mne stále ide o športovú stránku. Vlado dlhý čas nehral, lebo liga sa skončila skôr, no mal kondičný blok a presúva sa na Slovensko. Verím, že všetkých hráčov nastavíme tak, aby boli schopní podať optimálny výkon. Menej hrávajú aj Mak, Bero, Duda, Greguš či Bénes. Sú však v náročných súťažiach a absolvujú tréningový proces,” podotkol 63-ročný odborník.

Nominovaní hráči, ktorým to umožnia klubové povinnosti, absolvujú 31. mája – 4. júna kemp v Šamoríne. Chýbať by mali zástupcovia poľskej, tureckej i nórskej ligy a severoamerickej MLS – Martin Polaček, Martin Škrtel, Ján Ďurica, Filip Kiss, Albert Rusnák a Matúš Bero. Všetci nominovaní by sa mali stretnúť v utorok 6. 6. v Žiline.

“Senec je v tomto období trochu hlučnejší, je tam viac turistov. Preto sme zvolili pár dní v Šamoríne a potom Žilina. Je tam všetko, čo športovec k príprave potrebuje. Aj preto sme volili zmenu, hráči tiež uvidia, že na Slovensku máme aj iné pekné miesta. Žilina má ihrisko s umelou trávou, budeme sa pripravovať na Litvu,” skonštatoval Kozák.

Slovákom patrí 2. priečka v F-skupine

Slovákom patrí po polovici kvalifikácie MS a piatich odohraných kolách 2. priečka v tabuľke F-skupiny. V tejto eliminácii najskôr doma podľahli Angličanom (0:1), nasledovala prehra v Slovinsku (0:1), trnavské víťazstvá nad Škótmi (3:0) a Litovčanmi (4:0) a naposledy marcová výhra na Malte (3:1). Anglicko je s 13 bodmi lídrom “efka”, Slovensko má 9 bodov, Slovinsko osem, Škótsko sedem a Litva päť. Malta zatiaľ nebodovala. Na jeseň čakajú Kozákových zverencov dvojzápasy – v septembri sa predstavia doma proti Slovinsku (1. 9.) a v Anglicku (4. 9.) a v októbri v Škótsku (5. 10.) a doma proti Malte (8. 10.).

“Človeka, samozrejme, mrzia úvodné zápasy, mohli sme mať o nejaký bod navyše. Potom bola séria dobrých zápasov. Duel v Litve je dôležitý preto, aby sme to pred jeseňou mali vo svojich rukách, aby bol štadión v Trnave proti Slovincom plný. Je to dobre rozohrané, uvidíme, ako to zvládneme,” uzavrel Ján Kozák.

Priamy postup na svetový šampionát do Ruska si zabezpečia víťazi každej z deviatich eliminačných skupín. Pre posledné mužstvo z tabuľky “druhých” sa kvalifikácia skončí, zostávajúcich osem tímov z druhých priečok bude v novembri bojovať v baráži o zostávajúce štyri európske miestenky. Slovensko sa na majstrovstvách sveta predstavilo iba raz – v JAR 2010 preniklo do osemfinále, kde stroskotalo na neskoršom vicemajstrovi Holandsku (1:2).

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na zápas proti Litve:

Brankári: Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň/ČR), Martin Dúbravka (Slovan Liberec/ČR), Miloš Volešák (MŠK Žilina), Martin Polaček (Zaglebie Lubin/Poľ.)

Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín/Nem.), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem/Izr.), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul/Tur.), Milan Škriniar (Sampdoria Janov/Tal.), Ján Ďurica (Trabzonspor/Tur.), Kornel Saláta (ŠK Slovan Bratislava), Tomáš Hubočan (Olympique Marseille/Fr.), Norbert Gyömbér (Terek Groznyj/Rus.)

Stredopoliari: Stanislav Lobotka (FC Nordsjaelland/Dán.), Filip Kiss (FK Haugesund/Nór.), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň/ČR), Ján Greguš (FC Kodaň/Dán.), László Bénes (Borussia Mönchengladbach/Nem.), Marek Hamšík (SSC Neapol/Tal.), Ondrej Duda (Hertha Berlín/Nem.), Róbert Mak (Zenit Petrohrad/Rus.), Albert Rusnák (Real Salt Lake/MLS), Vladimír Weiss (Al-Gharafa/Kat.), Matúš Bero (Trabzonspor/Tur.)

Útočník: Michal Ďuriš (FK Orenburg/Rus.)

Náhradníci:

Brankári: Ján Novota (Rapid Viedeň/Rak.), Adam Jakubech (FC Spartak Trnava)

Obrancovia: Lukáš Pauschek (Mladá Boleslav/ČR), Martin Šulek (AS Trenčín), Lukáš Štetina (Dukla Praha/ČR)

Stredopoliari: Jakub Považanec (FK Jablonec/ČR), Robert Pich (Slask Vroclav/Poľ.), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov/Poľ.)

Útočník: Marek Bakoš (Viktoria Plzeň/ČR)

Realizačný tím:

Tréner: Ján Kozák, asistent trénera: Štefan Tarkovič, tréner brankárov: Miroslav Seman, kondičný tréner: Martin Rusňák, videoanalytik: Michal Slyško, kustódi: Ján Beniak, Michal Beseda, lekári: Vladimír Pener, Ján Baťalík, fyzioterapeuti: Marián Drinka, Peter Hečko, masér: Mário Prelovský, technický vedúci: Róbert Tomaschek