V Nostalgii Van Gogh, Dievča s perlou i víťazi Oscarov

BRATISLAVA 28. februára 2019 (WBN/PR) – Pestrú ponuku viac ako dvadsiatich filmov pripravila v marci pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov čaká väčšie pohodlie i zaujímavý marcový program, v ktorom nebudú chýbať mimoriadne predstavenia, ktoré im umožnia prežiť výstavu v kine, ale ani aktuálni oscaroví víťazi, pravidelný cyklus Európske oko, novinky slovenského i českého filmu či tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

Marcová ponuka Nostalgie zahŕňa exkluzívnu projekciu nového filmu VAN GOGH – O OBILNÝCH POLIACH A OBLAČNOM NEBI, ktorý prostredníctvom osobnej korešpondencie vracia milovaného holandského maliara na miesta jeho života a tvorby – a splieta s ním nie príliš známy osud ženy, ktorá ako jedna z prvých rozpoznala jeho talent. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť aj na mimoriadne predstavenie snímky DIEVČA S PERLOU A ĎALŠIE POKLADY MÚZEA MAURITSHUIS – a rovnako ako návštevníci múzea v Haagu môžu v kine obdivovať ikonický portrét „Dievča s perlovou náušnicou“ od Johannesa Vermeera, ale i ďalšie slávne diela starých holandských majstrov Rembrandta, Carla Fabritiusa, Rubensa, Fransa Halsa či Jana Brueghela.

V marcovom programe nebudú chýbať ani čerství oscaroví víťazi 91. ročníka udeľovania cien Americkej filmovej akadémie, na ktorom Oscara za najlepší film roka prekvapivo získala originálna komédia GREEN BOOK, inšpirovaná príbehom skutočného priateľstva odohrávajúcim sa v Amerike 60. rokov. Oscara pre najlepšieho herca získal Rami Malek za stvárnenie Freddieho Mercuryho v životopisnej dráme BOHEMIAN RHAPSODY o legendárnej rockovej skupine Queen – a zlatú sošku pre najlepšiu herečku si odniesla Olivia Colman za postavu anglickej kráľovnej Anny Stuartovej v čiernohumornej historickej dráme FAVORITKA, odhaľujúcej šialené intrigy a rivalitu žien na kráľovskom dvore. Svojho prvého Oscara – za najlepší adaptovaný scenár – získal aj známy americký režisér Spike Lee, tvorca čiernej krimikomédie BLACKkKLANSMAN podľa skutočného príbehu o černošskom policajtovi, ktorému sa podarilo infiltrovať do obávaného Ku Klux Klanu cez telefón.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V marci sa môžu tešiť na pokračovanie francúzskej komédie o kúzelnej multi-kulti rodinke ČO SME KOMU ZASE UROBILI?, brilantnú taliansku komediálnu drámu ÚPLNÍ CUDZINCI o skupine priateľov, ktorí sa o sebe behom jedinej večere dozvedia viac než za celý doterajší život, fascinujúci skutočný príbeh slávnej spisovateľky erotických románov COLETTE: PRÍBEH VÁŠNE, islandský survival thriller ARCTIC, v ktorom muž z havarovaného lietadla bojuje o prežitie s divokou mrazivou prírodou, či francúzsku romantickú komédiu o nenapraviteľnom sukničkárovi LÁSKA BEZ BARIÉR.

Marcový program Nostalgie ponúkne aj nový slovenský film OSTRÝM NOŽOM režiséra Teodora Kuhna. Príbeh otca, ktorému neonacisti zavraždia syna a on sa v prehnitom systéme nedokáže dovolať pravdy, vychádza zo skutočných udalostí nevyriešenej vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005. Mrazivý mysteriózny thriller TRHLINA o jednej z najväčších záhad Slovenska – nevysvetliteľnom miznutí ľudí v pohorí Tribeč – nakrútil režisér Peter Bebjak podľa románu Jozefa Kariku. V programe nebude chýbať ani očakávaný nový film režiséra Juliusa Ševčíka SKLENENÁ IZBA, nakrútený v česko-slovenskej koprodukcii podľa slávneho románu britského spisovateľa Simona Mawera. Hviezdne obsadená snímka rozpráva príbeh ľudí, ktorých životy, lásku a priateľstvá poznamenali dramatické udalosti 20. storočia, inšpirovaný osudom legendárnej brnianskej vily Tugendhat.

Z ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu pokračovanie úspešnej dobrodružnej animovanej série AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3, rodinný film PSIE VELIČENSTVO o dobrodružstvách psíka v kráľovskom paláci, animovaná komédia ČAROVNÝ PARK o dievčatku s bezbrehou fantáziou, ktoré túži vytvoriť najúžasnejší zábavný park na svete, či pôvabná rozprávka DILILI V PARÍŽI , ktorá prostredníctvom kúzelného parížskeho dobrodružstva malého dievčatka priblíži divákom nádhernú dobu „Belle Époque“.

V spolupráci s Mestskou časťou Ružinov a Cultus Ružinov pokračuje Kino Nostalgia i vo filmových predstaveniach pre Ružinovčanov. Pre deti uvedie animovanú komédiu HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM a pre seniorov originálna komédiu OKRESNÍ PŘEBOR vychádzajúcu z kultového seriálu o svojráznom vidieckom futbalovom mužstve…

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

01.03. PI 18:00 AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 Dean DeBlois, USA, 2019 (PRE DETI)

01.03. PI 20:00 FAVORITKA Yorgos Lanthimos, Brit./Ír./USA, 2018

02.03. SO 16:15 OSTRÝM NOŽOM Teodor Kuhn, SR, 2018

02.03. SO 18:00 DIEVČA S PERLOU A ĎALŠIE POKLADY MÚZEA MAURITSHUIS David Bickerstaff, Brit., 2015 (EXHIBITION ON SCREEN)

02.03. SO 19:45 ČO SME KOMU ZASE UROBILI? Philippe de Chauveron, Fr., 2019

06.03. ST 19:30 COLETTE: PRÍBEH VÁŠNE Wash Westmoreland, Brit./USA, 2018

07.03. ŠT 19:30 GREEN BOOK Peter Farrelly, USA, 2018 (PREMIÉRA)

08.03. PI 18:00 PSIE VELIČENSTVO Ben Stassen, Belg., 2019 (PRE DETI)

08.03. PI 19:45 ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 2016

09.03. SO 17:30 BOHEMIAN RHAPSODY Bryan Singer, Brit./USA, 2018

09.03. SO 20:00 TRHLINA Peter Bebjak, SR, 2018

13.03. ST 19:30 BLACKkKLANSMAN Spike Lee, USA, 2018

14.03. ŠT 19:30 PAŠERÁK Clint Eastwood, USA, 2018

15.03. PI 18:00 ČAROVNÝ PARK 3D Josh Appelbaum, USA/Špan., 2019 (PRE DETI)

15.03. PI 19:45 SKLENENÁ IZBA Julius Ševčík, ČR/SR, 2019

16.03. SO 17:30 GREEN BOOK Peter Farrelly, USA, 2018

16.03. SO 20:00 ČO SME KOMU ZASE UROBILI? Philippe de Chauveron, Fr., 2019

18.03. PO 14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: OKRESNÍ PŘEBOR Česko, 2012

20.03. ST 19:30 ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 2016

21.03. ŠT 19:30 SKLENENÁ IZBA Julius Ševčík, ČR/SR, 2019

22.03. PI 18:00 DILILI V PARÍŽI Michel Ocelot, Fr., 2018 (PRE DETI)

22.03. PI 19:45 LÁSKA BEZ BARIÉR Franck Dubosc, Fr., 2018

23.03. SO 16:00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM Česko, 2017

23.03. SO 18:00 VAN GOGH – O OBILNÝCH POLIACH A OBLAČNOM NEBI Giovanni Piscaglia, Tal., 2018 (ART ON SCREEN)

23.03. SO 19:45 BOHEMIAN RHAPSODY Bryan Singer, Brit./USA, 2018

27.03. ST 19:30 GREEN BOOK Peter Farrelly, USA, 2018

28.03. ŠT 19:30 ARCTIC Joe Penna, Island, 2018 (PREMIÉRA)

29.03. PI 18:00 ČAROVNÝ PARK Josh Appelbaum, USA/Špan., 2019 (PRE DETI)

29.03. PI 19:45 ČO SME KOMU ZASE UROBILI? Philippe de Chauveron, Fr., 2019

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk