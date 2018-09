V podniku Lesy SR nevidia priestor na zvyšovanie platieb za ťažbu dreva, podnikatelia chcú viac

BRATISLAVA 14. septembra (WebNoviny.sk) – Štátny podnik Lesy SR v súčasnosti nevidí priestor na zvyšovanie platieb za ťažbu dreva pre podnikateľov a živnostníkov pracujúcich v lesnom hospodárstve.

Lesy SR to uviedli vo vyhlásení v nadväznosti na stredajšie rokovanie so zástupcami Združenia podnikateľov a živnostníkov pracujúcich v lesnom hospodárstve SR, ktoré požadovalo zvýšenie platieb za ťažbu dreva a niektorí jeho členovia v predchádzajúcich dňoch nenastúpili do práce. „Vedenie Lesov SR tomuto kroku nerozumie,“ uvádza štátny podnik v svojom vyhlásení.

Zlepšenie podmienok pre dodávateľov

Podľa Lesov SR majú totiž v súčasnosti subjekty, ktoré pre podnik vykonávajú ťažbu dreva, uzatvorené platné zmluvy na rok 2018, v ktorých sú určené aj ceny, za ktoré tieto služby dodávajú. Vedenie štátneho podniku tvrdí, že sa dlhodobo usiluje o zlepšenie podmienok pre dodávateľov spomínaných služieb.

Smerovať k tomu majú aj vyhlásené verejné obstarávania, ktoré zabezpečia prácu dodávateľov ťažby dreva na štyri roky. Doteraz mali totiž uzatvorené ročné rámcové zmluvy, v rámci ktorých potom medzi sebou súťažili o jednotlivé zákazky.

Nové zmluvy od roku 2019

„Od roku 2019 budú mať dodávatelia uzatvorenú zmluvy na štyri roky s garanciou práce. To im umožní investovať do techniky, zvýšiť produktivitu práce, ako aj zamestnať nových ľudí. Po ukončení verejného obstarávania budeme podpisovať nové zmluvy, s účinnosťou od januára 2019, s platnosťou na štyri roky,“ uviedol generálny riaditeľ Lesov SR Marián Staník.

Dodal, že tento model vopred odkonzultovali so Združením podnikateľov a živnostníkov pracujúcich v lesnom hospodárstve SR, čo je aj spečatené podpísaním Memoranda o spolupráci zo 14. augusta tohto roku.