V Prešove opravia zimný štadión za 350-tisíc eur, do mesta má anonymný záujemca priniesť hokejovú extraligu

Mesto Prešov investuje do opravy zimného štadióna ďalších 350-tisíc eur. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom tohtotýždňovom rokovaní. Dôvodom je, aby štadión už od novej sezóny spĺňal kritériá na extraligovú súťaž.

Krajské mesto pritom naposledy nemalo zastúpenie v žiadnej seniorskej hokejovej súťaži, keďže zimný štadión prechádzal rozsiahlou rekonštrukciou a A-tím prakticky zanikol.

Predseda poslaneckého klubu OĽANO a nezávislí Lukáš Anderko však na videozasadnutí zastupiteľstva avizoval možnosť získania partnera, ktorý by pre mesto extraligovú príslušnosť zabezpečil už v budúcej sezóne. Jeho meno však ponechal v anonymite. Podľa informácií denníka Korzár by anonymným záujemcom mal byť trojnásobný slovenský majster z HC´05 Banská Bystrica.

Príchod investora

Anderko v rámci všeobecnej diskusie informoval zastupiteľstvo o tom, že posledné týždne pracoval na príchode investora, ktorý by zabezpečil pre mesto extraligovú príslušnosť A-tímu už od septembra.

„Máme potenciálneho partnera, s ktorým by sme sa vedeli vo februári stretnúť a uzatvoriť to. Treba si povedať, či chceme extraligu s tým, že on má záujem. Momentálne ale ešte chce ostať v anonymite,“ uviedol Anderko. Prezradil iba to, že možný partner momentálne pôsobí so svojím mužstvom v hokejovej extralige a vlastní A-licenciu.

Banská Bystrica v hre

Podľa informácií, ktoré získal denník Korzár, má o príchod do Prešova záujem prezident klubu HC´05 Banská Bystrica Juraj Koval. Ten túto možnosť v rozhovore pripustil, no dodal, že premýšľali aj nad inými mestami. Dôvodom je predlžovanie plánovaného termínu rekonštrukcie zimného štadióna v Banskej Bystrici, pre ktorý hrajú banskobystrickí hokejisti túto sezónu vo Zvolene.

„Čakáme, ako dopadne rekonštrukcia, nemáme v úmysle sa nikam sťahovať, ale všetko sa môže stať. Napríklad, že ju nedokončia alebo sa prestane pracovať a potom by to mohla byť jedna z alternatív. Máme ešte sezónu, hráme. Nám tu mesto v niečom pomohlo za túto sezónu, musíme byť seriózni. Je to predčasné,“ povedal pre Korzár Koval.

Anderko informáciu či ide skutočne o záujemcu z Banskej Bystrice nepotvrdil. Mesto Banská Bystrica reagovalo, že o úvahách klubu nevie a vyvíja maximálne úsilie, aby sa hokejistom umožnilo hrať na zrekonštruovanom štadióne na začiatku nasledujúcej sezóny v septembri.

Rozsiahla rekonštrukcia

V Prešove je podľa Anderka napriek rozsiahlej rekonštrukcii zimného štadióna na zabezpečenie extraligovej súťaže potrebné dokončiť ešte ďalšie základné úpravy.

Navrhol preto schválenie investície na obstaranie softvéru turniketov na skenovanie vstupeniek v predpokladanej hodnote 40-tisíc eur, kamerový systém – videorozhodcu za 48-tisíc eur, predpokladanú 80-tisícovú investíciu do kúrenia vo vestibule a vybudovanie dvoch nových bufetov vo vestibule za odhadovaných 78-tisíc eur. Zvyšných 105-tisíc eur majú stáť opravy interiéru štadióna.

„To je to najnevyhnutnejšie, čo potrebujeme partnerovi, ktorý má skúsenosti a ktorý vie vytvoriť hokejové mužstvo aj pre potreby mesta Prešov, do septembra dodať,“ povedal Anderko s tým, že o ďalších prípadných investíciách by sa dalo rokovať neskôr. „Je to investícia do nášho majetku. Nedávame ich žiadnemu súkromnému subjektu, čiže zveľaďujeme náš zimný štadión,“ zdôraznil.

Predloženie materiálu

Niektorí poslanci označili spôsob predloženia materiálu za nie príliš šťastný. Napokon však návrh na zmenu rozpočtu vo výške 350-tisíc eur na investíciu do zimného štadióna schválilo všetkých 23 prítomných poslancov.

V rámci rokovania ešte predtým prerozdelili aj dotácie na prenájom ľadovej plochy vo výške 285-tisíc eur pre sedem mládežníckych športových klubov, ktoré zimný štadión využívajú.

Ukončená prvá etapa

Mesto Prešov ukončilo prvú etapu rozsiahlej rekonštrukcie zimného štadióna za vyše 4,87 milióna eur v závere minulého roka. Jej súčasťou bola aj výmena netradičnej konštrukcie strechy hokejového stánku.

Tá predĺžila rekonštrukciu z pôvodne plánovaných desiatich mesiacov na vyše dva roky. Samospráva hradila investíciu z vlastných zdrojov. Na úplné dokončenie rekonštrukcie štadióna sú podľa mesta potrebné ešte zhruba dva milióny eur. Radnica tiež aktuálne ukončuje verejné obstarávanie na dodávku a montáž sedadiel s odhadovanou hodnotou takmer 447–tisíc eur s DPH.