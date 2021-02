V Prešove zrušili verejné obstarávanie na nakladanie s komunálnym odpadom, dôvodom je konflikt záujmov

Mesto Prešov zrušilo verejné obstarávanie na nakladanie s komunálnym odpadom. Do verejného obstarávania s odhadovanou hodnotou viac ako 6,24 milióna eur bez DPH (takmer 7,5 milióna eur s DPH) sa prihlásili tri spoločnosti.

Radnica ale dvojročnú zmluvu s možnou opciou, ktorá mala platiť od 1. augusta tohto roka, nepodpísala so žiadnou z nich.

„Dôvodom zrušenia verejného obstarávanie je, že jeden z členov komisie, ktorá má vyhodnocovať podmienky, sa dostal do konfliktu záujmov, a preto bolo nevyhnutné takýmto krokom zabezpečiť transparentné podmienky súťaže,“ informoval agentúru SITA o dôvodoch zrušenia súťaže hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Celkom nový tím

„Máme celkom nový tím, ktorý sa na úrade venuje odpadovému hospodárstvu. Jeden z kolegov, ktorý pripravoval súťažné podklady, oznámil, že ku koncu februára odchádza z úradu a jeho novým zamestnávateľom bude práve spoločnosť, ktorá sa uchádzala (o zákazku – pozn. red.) vo verejnom obstarávaní. Takže to bol jasný konflikt záujmov. Preto nebolo po porade s právnikmi iné riešenie, ako túto súťaž zrušiť,“ konkretizovala na úvod stredajšieho rokovania mestského zastupiteľstva dôvod zrušenia súťaže primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Ako ďalej uviedla, podľa jej informácií sa už v súťaži pokračuje. Vo Vestníku verejného obstarávania zatiaľ zverejnená nie je.

Najlacnejšia ponuka

Najlacnejšiu ponuku v zrušenom verejnom obstarávaní dala spoločnosť Ozón Hanušovce, a.s. Košice, ktorá zabezpečuje vývoz odpadu v meste aj v súčasnosti. Navrhovaná suma 3,96 milióna eur s DPH je o viac ako 3,5 milióna eur nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky.

„Pri predpokladanej hodnote zákazky vychádzalo mesto Prešov z odborného odhadu množstva odpadu za roky 2018 a 2019, vrátane rezervy s poukázaním na nepredvídateľné potreby obyvateľov súvisiace s pandémiou. Pri určení ceny za zmesový komunálny odpad, odpad z čistenia ulíc a veľkoobjemový odpad bol použitý zákon o verejnom obstarávaní, držiac sa platnej zmluvy mesta Prešov. V prípade kuchynského odpadu boli podklady získané prieskumom trhu,“ odpovedalo mesto na otázku, ako vníma veľký rozdiel medzi predpokladanou a navrhovanou cenou.

Transparentnosť súťaže

Najvyššiu ponuku vo výške takmer 5,26 mil. eur s DPH dala spoločnosť Kosit, a.s. Košice, ktorá má vo firme Ozón Hanušovce väčšinový podiel. Tretiu ponuku vo výške necelých 4,38 milióna eur poskytla spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Trenčín.

Na otázku agentúry SITA, či pri zverejnení ponúkaných cien a prepojení dvoch uchádzačov nie je ohrozená transparentnosť súťaže, radnica uviedla, že takúto obavu nemá.

„Okrem dvoch firiem, ktoré sú zastrešené jednou spoločnosťou sa do súťaže zapojila aj tretia firma. Tá by mala byť garantom, že k cenovému kartelu nedôjde. V tejto chvíli totiž všetci traja účastníci poznajú výsledok prvého kola a malo by ich to motivovať k tomu, aby hľadali možnosti, ako tlačiť cenu nadol, pretože nevedia, ako zareaguje tretia firma,“ skonštatoval Tomek.

Zmluva na vývoz odpadu

Štvorročná zmluva na vývoz odpadu, ktorú má mesto podpísanú so spoločnosťou Ozón Hanušovce, sa končí začiatkom augusta tohto roka. Mesto sa podľa Tomeka neobáva ani toho, že by dovtedy nestihlo uzavrieť novú zmluvu s víťazom verejného obstarávania.

„Na novú súťaž máme dostatok času. Vzhľadom na zapracovanie odpovedí na otázky, ktoré účastníci položili v zrušenej súťaži, do súťažných podmienok, by mala nová súťaž prebehnúť rýchlo,“ skonštatoval hovorca. Ako dodal, mesto po dohode s externým organizátorom obstarávania za organizáciu novej súťaže nebude platiť navyše, nakoľko súčasťou ceny je aj poistenie pre prípad opakovania súťaže.

Spoločnosť Ozón Hanušovce, a.s., získala v roku 2017 štvorročnú zákazku za 7,3 milióna eur. Firma zabezpečovala likvidáciu tiež od roku 2000 až do septembra 2016, vtedy patrila prešovskému podnikateľovi Miroslavovi Remetovi. Po vypršaní zmluvy sa robili viaceré súťaže cez elektronický kontraktačný systém, ktoré vyhrala firma Marius Pedersen.