V prípade potvrdenej nákazy u poslanca bude parlament postupovať podľa opatrenia hlavného hygienika

V prípade pozitívne výsledku testu poslanca na ochorenie Covid-19 bude Národná rada SR (NR SR) a kancelária parlamentu pri organizovaní schôdzí postupovať podľa aktuálneho všeobecného opatrenia hlavného hygienika SR Jána Mikasa. Pre agentúru SITA to uviedol odbor komunikácie s médiami a verejnosťou parlamentu.

Podľa neho je prioritou zachovať plnú funkčnosť NR SR a jej orgánov tak, aby mohli byť aj naďalej prerokovávané a prijímané bezodkladne všetky nevyhnutné opatrenia. Parlament sa na schôdzi stretne aj dnes popoludní. Mal by prerokovať ekonomické opatrenia vlády v súvislosti so šírením koronavírusu.

Žiadny poslanec nemal výsledky pozitívne

Na ochorenie Covid-19 nebol zatiaľ pozitívne testovaný žiadny poslanec. Podozrenia na ochorenie boli u Alojza Baránika (SaS) a tiež u ďalšej poslankyne parlamentu, ich testy však boli negatívne.

V budove parlamentu platia prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia. Do priestorov národnej rady sa nedostane okrem poslancov, zamestnancov kancelárie parlamentu a ochranky nik iný. Zákonodarcovia by mali sedieť v rokovacej sále v ochranných rúškach a rukaviciach, no počas rokovania na minulej schôdzi všetci rukavice nemali.

Na schôdzach výborov a pléna navyše sedia blízko seba. Nedodržiavajú tak odstupy, ktoré hygienici vyžadujú napríklad v obchodných prevádzkach.

Rozhodovať by mohlo aj poslanecké grémium

Odbor komunikácie parlamentu pripomenul, že NR SR je schopná sa uznášať, ak je na schôdzi prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej poslancov. To znamená, že sa v rokovacej sále musí prezentovať aspoň 76 zo 150 poslancov.

„Ak by nemal byť splnený predpoklad uznášaniaschopnosti NR SR, o ďalšom postupe v rokovaní by rozhodovalo poslanecké grémium spolu s hlavným hygienikom SR a vedením Kancelárie NR SR,“ uviedol odbor komunikácie parlamentu.

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť.