V roku 2020 pripadalo na každého Európana 127 kilogramov vyhodených potravín

V roku 2020 sa v Európskej únii (EÚ) vyhodilo približne 127 kilogramov potravín na obyvateľa. V utorok o tom informoval štatistický úrad EÚ Eurostat.

Domácnosti vyprodukovali 55 percent potravinového odpadu, čo zodpovedá 70 kilogramom na obyvateľa. Zvyšných 45 percent tvoril odpad vytvorený smerom nahor v potravinovom dodávateľskom reťazci.

Potravinový odpad z domácností predstavuje takmer dvojnásobok množstva potravinového odpadu vznikajúceho v sektoroch prvovýroby (14 kilogramov, 11%) a výroby potravinárskych výrobkov a nápojov (23 kilogramov, 18%).

Na reštaurácie a stravovacie služby v roku 2020 pripadalo 12 kilogramov potravinového odpadu na osobu (9%), zatiaľ čo maloobchod a iná distribúcia potravín boli sektorom s najmenším množstvom potravinového odpadu, a to 9 kilogramov (7%). Vzhľadom na to, že to bol prvý rok pandémie, vplyv lockdownov na tieto dva sektory je ešte predmetom analýz.