V Rusku sa začalo hlasovanie o ústavných zmenách, cieľom referenda je posilnenie právomocí Putina

V Rusku vo štvrtok otvorili volebné miestnosti v súvislosti s referendom o ústavných zmenách, ktoré by okrem iného umožnili vládnuť prezidentovi Vladimirovi Putinovi do roku 2036. Referendum sa malo pôvodne konať 22. apríla, no pre koronakrízu ho preložili na 1. júla.

Ľudia môžu hlasovať týždeň

Volebné miestnosti otvorili o týždeň skôr a ľudia do nich budú môcť prichádzať po celých sedem dní. Úrady sa rozhodli pre tento krok, aby tak čo najviac zredukovali davy počas hlavného volebného dňa.

Referendum sa bude týkať aj zlepšenia sociálnych výhod, definovania manželstva ako zväzku muža a ženy či prerozdelení výkonných právomocí v rámci vlády.

Zmeny už schválil parlament

Zmeny už schválili obidve komory parlamentu, ústavný súd a Putin ich uzákonil podpisom. Trval však na tom, aby o nich hlasovali aj ľudia, i keď to nie je právne nevyhnutné.

Mnohí to vnímajú ako snahu dať týmto kontroverzným zmenám „znak demokracie“.

Konanie referenda uprostred pandémie vyvolalo obavy v oblasti verejného zdravia, keďže Rusko naďalej hlási viac ako sedemtisíc nových prípadov denne a celkovo už zaregistrovalo 606-tisíc infikovaných, čo je tretí najvyšší počet na svete.

Kremeľ tieto obavy opakovane odmietol a dodal, že Rusko dokázalo spomaliť šírenie vírusu a prijalo všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti voličov.