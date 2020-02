V Senici nastala zmena vlastníka, akcionári chceli pre klub to najlepšie

Do slovenského futbalového klubu FK Senica vstúpil dlhoočakávaný nový investor, ktorého kapitál má účastníkovi Fortuna ligy pomôcť stabilizovať sa po ekonomickej aj športovej stránke.

„K dnešnému dňu nastala zmena vlastníka v FK Senica, a.s. Hlavný akcionár klubu, spoločnosť Peeble Beach Group, S.L., ako kontrolná skupina odstupuje klub spoločnosti Kosmos Invest s.r.o., ktorá je odteraz novým majiteľom FK Senica, a.s.,“ uvádza sa na oficiálnej stránke klubu zo Záhoria.

Najlepšie rozhodnutie

Podľa doterajších akcionárov je dané rozhodnutie najlepšie pre klub, hráčov, zamestnancov a všetkých, ktorí majú radi senickú fortunaligovú značku.

„Do klubu sme prišli pred viac ako dvomi rokmi a chceli sme pomôcť zachrániť A-mužstvo pred zostupom, nakoľko bol na poslednom mieste tabuľky, čo sa nám podarilo. Chceli sme odstrániť klubové dlhy vlastnými investíciami (urobili sme tak, pokiaľ sme mohli) a chceli sme, aby náš tím súťažil o vyššie pozície v tabuľke. Dostali sme sa tam, ale už sme nemohli ďalej udržiavať krok s dynamikou slovenského futbalu z diaľky, takže sme museli urobiť to, čo bolo najlepšie pre klub. Ak by sme ako majitelia klubu mohli na našej ceste niečo zmeniť, je to ubezpečiť sa, že sme zverili riadenie klubu osobe s rovnakými hodnotami ako sú tie naše, zamestnancov klubu a ľudí zo Senice, ale neurobili sme tak, za čo sa chceme ospravedlniť. Úprimne cítime, že nová skupina je pripravená a motivovaná posunúť klub na novú úroveň a sme radi, že sme im uvoľnili cestu. Budeme navždy fanúšikmi FK Senica a želáme len to najlepšie pre všetkých, ktorí sú s klubom spätí,“ znie vo vyhlásení Peeble Beach Group, S.L.

Zimná zaberačka

Ako pre agentúru SITA koncom januára povedal športový sekretár klubu Ivan Tobiáš, všetky rokovania ohľadne vstupu nových vlastníkov viedol už bývalý majiteľ. Všetci v senickom klube dúfali, že sa situácia včas vyrieši, aby mužstvo trénera Michala Ščasného mohlo bez problémov dohrať jarnú časť Fortuna ligy.

Senický tím sa počas zimnej zaberačky pripravoval v oklieštenom zložení. Po odchodoch viacerých opôr museli do „áčka“ zapracovať niekoľko dorastencov. Z mužstva odišiel kanonier Frank Casteňeda, doterajší kapitán Sofian El Moudane, tiež Luís Ramírez, Kwaku Bonsu Osei či Jakub Krč. Senica sa po jesennej časti nachádza na 9. mieste fortunaligovej tabuľky.