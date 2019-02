V spornom regióne Kašmír došlo k výbuchu v škole, najmenej 25 študentov sa zranilo

ŠRÍNAGAR 13. februára (WebNoviny.sk) – Najmenej 25 študentov strednej školy v indickej časti sporného regiónu Kašmír utrpelo v stredu zranenia pri silnom výbuchu, ktorý otriasol ich triedou.

Príčina výbuchu zatiaľ nie je známa. Zranených študentov prijali do nemocnice, časť z nich medzičasom už prepustili. Žiadny z nich nie je v ohrození života, informovali predstavitelia nemocnice.

„Počuli sme výbuch a najskôr sme si mysleli, že vybuchol elektrický transformátor. Potom sme však počuli, že študenti plačú a volajú o pomoc,“ povedal novinárom riaditeľ školy Džavád Ahmed.

V indickej časti Kašmíru, kde prebieha už od roku 1989 ozbrojené povstanie za pripojenie k Pakistanu alebo spojenie Kašmíru do jedného samostatného štátu, sú pomerne časté úmrtia civilistov, ktorí sa dostanú do styku s nevybuchnutou muníciou. Často ide o deti, ktoré sa s nájdenými granátmi hrajú a netušia, aké im hrozí nebezpečenstvo, píše agentúra Associated Press.