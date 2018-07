V súboji o post primátora Bratislavy vedie Nesrovnal, v prvej trojke aj Mika a Mrva

BRATISLAVA 9. júla (WebNoviny.sk) – Ak by sa komunálne voľby konali už túto sobotu, v Bratislave by sa novým primátorom stal opäť nezávislý kandidát Ivo Nesrovnal. Volilo by ho 30,9 percenta respondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS, ktorý si objednal volebný tím Matúša Valla.

Výberová vzorka 1 012 respondentov

Prieskum sa uskutočnil v dňoch 20. júna až 2. júla formou osobného a telefonického dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1 012 respondentov, ktorí reprezentujú dospelú populáciu Bratislavy s trvalým pobytom v meste z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania a okresu bydliska.

Otázka znela: „V novembri tento rok budú ďalšie komunálne voľby a v Bratislave sa opäť bude voliť primátor. Ak by sa tieto voľby konali už túto sobotu a kandidovali by nasledovní kandidáti a kandidátky, komu z nich by ste dali svoj hlas?“ Výsledky prieskumu poskytol agentúre SITA media manažér Teamu Vallo Martin Burgr.

V prvej trojke aj Mika a Mrva

Na druhom mieste podľa prieskumu by skončil nezávislý kandidát Václav Mika s počtom hlasov 23,6 percenta. Nasleduje nezávislý kandidát s podporou strán OĽaNO, SaS a Sme rodina Ján Mrva, ktorého by volilo 23,5 percenta respondentov.

Na štvrtom mieste by sa umiestnil nezávislý kandidát s podporou strán SPOLU – občianska demokracia a hnutia Progresívne Slovensko, ktorému by dalo svoj hlas 17,2 percenta respondentov. Za primátorku Bratislavy, kandidátku strany KDH Caroline Líškovú, by chcelo 4,8 percenta respondentov.