V súčasnom lockdowne ide najmä o zodpovednosť jednotlivcov. Letanovská verí, že ľudia budú rozumní

Lockdown prišiel neskoro a je relatívne mierny. Nemusí to však znamenať, že to dopadne zle. Do veľkej miery ide o zodpovednosť jednotlivcov. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedala poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) Andrea Letanovská (Za ľudí).

Pripomenula, že zákaz vykázania má viacero výnimiek. Ľuďom odporúča, aby si vybrali jednu. Obmedzenie pohybu a stretávania sa ľudí považuje za jedno z najefektívnejších opatrení. Verí, že ľudia rozumní.

Na rozsiahle testovanie nemáme dosť testov

Predsedníčka zdravotníckeho výboru NR SR Jana Bittó Cigániková (SaS) povedala, že momentálne je k dispozícii tri a pol milióna testov. Podotkla, že dva milióny z nich sú potrebné na testovanie zdravotníkov. Na rozsiahle testovanie tak nemáme testov dostatok. Núdzový stav podľa nej nemá podstatný vplyv na bežný život, dôležitý je pre zdravotníctvo.

Nezaradený poslanec NR SR Tomáš Taraba zdôraznil, že ak niekto počas núdzového stavu ukradol chleba, môže dostať 15 rokov. Doplnil, že vláda využíva núdzový stav na presadzovanie zákonov.

„Schopná vláda by mala vedieť krajinu riadiť aj bez núdzového stavu,“ uviedol.

Hlasovanie o novele ústavného zákona presunuli

Parlament presunul hlasovanie o navrhovanej novele ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu na najbližšiu schôdzu, ktorú zvolá predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina).

„Dvakrát korona zariadila, že nás nebolo dostatok. Myslím si, že to lepšie nebude,“ povedala Bittó Cigániková na otázku, či bude zákon schválený ešte tento rok.

Vláda si spravila z ústavy trhací kalendár

Nezaradený poslanec NR SR a člen strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Matúš Šutaj Eštok povedal, že vláda si spravila z ústavy trhací kalendár. Podľa neho je núdzový stav nekompatibilný s demokratickým riadením štátu.

Letanovská má výhrady, že by predlžovanie núdzového stavu odobroval parlament spätne.