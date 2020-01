V USA začal súd s hollywoodskym producentom Weinsteinom, hrozí mu doživotie

V New Yorku sa v stredu začal súd s niekdajším hollywoodskym producentom Harveym Weinsteinom, ktorý je obžalovaný zo znásilnenia a iných sexuálnych zločinov. Proces sa začína viac ako dva roky po tom, čo denník The New York Times a magazín The New Yorker publikovali články, v ktorých ho viaceré ženy obvinili zo sexuálneho zneužívania, obťažovania a využívania jeho vplyvu v Hollywoode na zneužívanie herečiek. Kauza mala zásadný vplyv aj na naštartovanie celosvetového hnutia #MeToo.

Chýba mu empatia

Samotný proces s Weinsteinom sa pred newyorským súdom začal už 6. januára, prvé dva týždne však hlavnému sudcovi Jamesovi Burkeovi trvalo zostavenie poroty a ďalšie formálne kroky a prípravy. V stredu už na prvom vypočúvaní vystúpila aj žalobkyňa Meghan Hast, ktorá hovorila okrem iného o tom, ako na ženu, ktorú znásilnil, Weinstein kričal, že mu „dlží sex„.

Reagoval tak na to, keď mu táto žena povedala, že s ním spať nechce, pretože má priateľa. Podľa Meghan Hast bol Weinstein schopný niekoľko desaťročí tak veľmi ubližovať toľkým ženám preto, lebo mu „úplne chýba empatia„.

Verejne ho obvinilo viac ako 80 žien

Šesťdesiatsedemročného Weinsteina verejne obvinilo viac ako 80 žien, obžalobe z piatich zločinov v procese čelí na základe obvinení dvoch. Vypovedať by však proti nemu malo aj niekoľko ďalších žien vrátane herečky Annabelly Sciorra, keďže chcú žalobcovia dokázať, že spáchal sexuálne trestné činy voči viacerým ženám. Samotný Weinstein, ktorý tvrdí, že je nevinný, by vypovedať nemal.

Súd by mal podľa hlavného sudcu trvať vyše mesiaca. Weinsteinovi hrozí doživotie.