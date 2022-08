V Záporožskej oblasti došlo k atentátu na proruského predstaviteľa, pod auto mu nastražili bombu (video)

Proruskí predstavitelia na Ukrajine uviedli, že pri bombovom útoku v aute zahynul jeden z ich kolegov. Ako referuje spravodajský web BBC, atentát sa stal v okupovanej časti Záporožskej oblasti.

Ivan Suško, ktorý vedie miestne zastupiteľstvo v meste Mychajlivka, zomrel v nemocnici po vážnom zranení, keď vybuchla bomba umiestnená pod jeho autom.

🇺🇦Ivan Sushko, head of Mykhailivka, Zaporizhzhia region, was killed in his car during the Ukrainian terrorist attack.

Ukraine is a terrorist state#Ukraine #UkraineWar #UkrainianArmy #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/OeV29ZawvO

