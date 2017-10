V župných voľbách sa dá hlasovať iba v mieste trvalého bydliska, neexistuje voličský preukaz

BRATISLAVA 30. októbra (WebNoviny.sk) – Na otázky o krajských voľbách, ktoré nás čakajú už túto sobotu, odpovedia od pondelka 30. októbra na volebnej infolinke.

Informačnú telefonickú linku spustilo Ministerstvo vnútra (MV) SR na bratislavských telefónnych číslach 02/48592312 a 02/48592313.

Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa MV SR Andrea Dobiášová, volajúcim odpovedia do piatka 3. novembra, každý deň od 7:00 do 15:30 a v deň volieb, v sobotu 4. novembra od 7:00 do 22:00 na otázky týkajúce sa volieb, voličov, ich práv, povinností, organizačného zabezpečenia volieb a podobne.

Infolinka je určená výlučne voličom a zamestnanci ministerstva vnútra na nej neposkytujú informácie právnickým osobám, médiám, politickým stranám a obciam.

Neexistuje voličský preukaz

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov majú občania SR a cudzinci, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov. Podmienkou je trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia kraja. Voliť v krajských voľbách sa dá iba v mieste trvalého bydliska.

Neexistuje voličský preukaz, s ktorým sa napríklad vo voľbách do Národnej rady SR dá hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. Každý volič totiž môže voliť iba poslancov, ktorí patria do jeho voličského obvodu. Z tých istých dôvodov sa nedá hlasovať poštou zo zahraničia.

Presný počet voličov zapísaných do zoznamov voličov bude známy až z volebných zápisníc. Z demografickej štatistiky vyplýva, že k termínu volieb, k 4. novembru je odhadovaný počet voličov 4 435 000. Z nich prvovoličov, pre ktorých budú novembrové krajské voľby prvou príležitosťou využiť svoje volebné právo, je približne 95-tisíc.