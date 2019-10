Väčšina bielych Američanov je proti ospravedlneniu sa za otrokárstvo

Prekvapivé výsledky priniesol najnovší prieskum o názoroch radových obyvateľov Spojených štátov amerických na otrokárstvo a na to, ako sa postaviť k tomuto neblahému dedičstvu USA. Napriek tomu, že otroctvo je na celom svete väčšinovo považované za niečo absolútne nemorálne a nesprávne, až 64 percent bielych Američanov je proti tomu, aby sa Spojené štáty ospravedlnili potomkom otrokov za svoju otrokársku minulosť. Ukazuje to najnovší prieskum Národného centra pre výskum verejnej mienky (NORC) pri agentúre The Associated Press (AP), ktorý zverejnili v piatok vo Washingtone.

Ospravedlnenie sa naopak považuje za správne 77 percent čiernych a 64 percent hispánskych obyvateľov USA. Celkovo je za ospravedlnenie sa len 46 a proti nemu až 52 percent Američanov.

Ešte väčšie rozdiely na základe etnických línií panujú v USA v otázke, či by vláda mala platiť potomkom otrokov reparácie. Za to, že by mala, sa v prieskume NORC vyslovilo len 15 percent bielych Američanov, ale až 74 ich čiernych spoluobčanov. Spomedzi Hispáncov podporuje reparácie za otroctvo 44 percent opýtaných.

Celkovo reparácie podporuje len 29 percent Američanov.