Väčšina Európanov by v prípade brexitu bez dohody prestala nakupovať v britských e-shopoch

Prípadný brexit bez dohody by výrazne ovplyvnil správanie zákazníkov, ktorí nakupujú v britských e-shopoch. Až 70 % Európanov by prestalo nakupovať na britských stránkach v prípade, ak by to znamenalo platbu dodatočných ciel, daní či administratívnych poplatkov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti DPD medzi 24 tis. zákazníkmi v 21 európskych krajinách.

Dodatočné náklady

Ako ďalej informovala kuriérska firma, zvýšené poplatky by najviac ovplyvnili francúzskych a španielskych zákazníkov (76 %). Naopak, najmenší vplyv by mali na e-shoperov z Maďarska (52 %). Zo Slovákov, ktorí zvyknú nakupovať na britských stránkach, by sa s nimi rozlúčilo 69 %.

Najmä v prípade brexitu bez dohody by na tovar zakúpený on-line z Veľkej Británie mohli byť naviazané dodatočné náklady v podobe ciel, daní či administratívnych poplatkov. Zákazníci budú musieť tieto poplatky zaplatiť ešte pred dodaním tovaru.

Zásielka by bola až do uhradenia poplatkov zadržaná, čo by tiež mohlo predlžovať dodacie lehoty z britských internetových obchodov.

Oddialená hrozba

„Pri výbere internetového obchodu zohráva čas dodania tovaru rozhodujúcu úlohu. Pre zákazníkov je tiež dôležité poznať konečnú cenu tovaru už pri zadávaní objednávky. Mnohí ľudia preto môžu začať využívať viac európske e-shopy, ktoré im tento komfort poskytujú,“ vysvetlil generálny riaditeľ DPD SK Peter Pavuk.

Hrozba tvrdého brexitu, ktorý mal prebehnúť na konci októbra, bola oddialená a Európska únia akceptovala žiadosť Britov o posun do 31. januára 2020. Získali tak čas na schválenie dohody v britskom parlamente.

Kuriérska spoločnosť DPD SK je členom DPDgroup, druhej najväčšej medzinárodnej siete na prepravu balíkov v Európe. Poskytuje široké portfólio služieb na Slovensku a do 230 krajín sveta. Uvedený prieskum pre ňu zrealizovala agentúra GfK na vzorke 24 258 zákazníkov e-shopov v 21 európskych krajinách.