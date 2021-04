Väčšina nemeckých zamestnancov by chcela mať kratší pracovný čas

Mnohí zamestnanci v Nemecku by chceli mať kratší pracovný čas. Vyplýva to zo štúdie mníchovského inštitútu Ifo, ktorú urobil pre Bertelsmannovu nadáciu. V súčasnosti 50 percent mužov a 41 percent žien v krajine pracuje dlhšie, ako by si želali.

Muži v priemere pracujú 41 hodín týždenne a chceli by pracovať 37 hodín. Ženy v priemere pracujú 32 hodín týždenne a uprednostnili by 30 hodín. Obe skupiny by akceptovali redukciu miezd.

Avšak štúdia zároveň ukázala, že 17 percent zamestnaných žien a 9 percent mužov by chcelo pracovať dlhšie. „Otázka, či by si, povedzme, matky chceli predĺžiť alebo skrátiť počet odpracovaných hodín, je silne ovplyvnená starostlivosťou o deti,“ povedal Andreas Peichl, šéf centra inštitútu Ifo pre makroekonomiku a prieskumy, ktorý je spoluautorom štúdie.

„Ak dokážu dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi prácou a osobným životom, mnohé ženy by rady odpracovali viac hodín,“ dodal Peichl.