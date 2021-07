Väčšina Slovákov súhlasí s väčšou podporou rodiny, sú však proti zvyšovaniu daní

Väčšina ľudí na Slovensku súhlasí so zvyšovaním výdavkov štátu na podporu rodiny, avšak pod podmienkou, že tento krok nebude spojený so zvyšovaním daní. V prieskume spoločnosti Nielsen Admosphere pre agentúru SITA sa tak vyjadrili šiesti z desiatich respondentov.

Najväčšia podpora u najviac vzdelaných

Štvrtina oslovených nesúhlasí so zvyšovaním výdavkov na podporu rodín, aktuálne nastavenie podpory je podľa nich postačujúce. S vyššou štátnou podporou pre rodiny, aj keby to malo znamenať zvýšenie daní, súhlasí jedna z dvadsiatich oslovených osôb. K téme sa nevedela vyjadriť desatina respondentov. Prieskum spoločnosť Nielsen Admosphere realizovala od 17. júna do 23. júna na vzorke 514 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov.

Najväčšiu podporu má zvýšenie výdavkov na podporu rodín bez nárastu daní u najviac vzdelaných respondentov. U vysokoškolsky vzdelaných ľudí s týmto opatrením súhlasí takmer 66 percent opýtaných. U ľudí so stredoškolským vzdelaním s maturitou podpora klesá na 61,5 percenta a pri základnom alebo stredoškolskom vzdelaní bez maturity vníma toto opatrenie veľmi pozitívne 54,2 percenta respondentov. Výraznejšiu finančnú pomoc pre rodiny podporujú najviac ľudia z východného Slovenska, kde s tým súhlasí 63,2 percenta respondentov. Na strednom Slovensku má rovnaký názor 56,7 percenta respondentov a na západnom Slovensku 60,4 percenta opýtaných.

Matovič chce dať 200 eur na dieťa

S vyššou štátnou podporou pre rodiny spojenou aj s nárastom daní súhlasí 6,7 percenta oslovených respondentov, ktorí žijú v obciach, v malých a stredných mestách podpora klesá na 4 percentá oslovených a vo veľkých mestách s takýmto krokom súhlasí 1,5 percenta opýtaných. S vyššou podporou pre rodiny, hoci by sa zvyšovali dane, súhlasí 5,1 percenta vysokoškolsky vzdelaných ľudí. U ľudí so stredoškolským vzdelaním s maturitou sa podpora pre tento krok znižuje na 2,9 percenta a pri základnom alebo stredoškolskom vzdelaní bez maturity, naopak, stúpa na 7,2 percenta respondentov.

Minister financií Igor Matovič ešte začiatkom mája pri predstavení základných téz plánovanej daňovo-odvodovej reformy avizoval, že chce zaviesť finančnú podporu pre rodiny v sume 200 eur na dieťa mesačne až do jeho dospelosti. Slovensko totiž podľa neho potrebuje poctivú a prorodinnú reformu, ktorá zjednoduší daňový systém a dane budú spravodlivé a férové. Zámerom Matoviča je tiež zjednodušiť daňovo-odvodový systém tak, aby v prípade zamestnaneckého pomeru bola z ceny práce odpočítateľná len jedna daň a jeden odvod. Cieľom reformy majú byť podľa Matoviča aj férové dane, čo v praxi znamená, že všetci ľudia budú za rovnakú formu práce pre toho istého zamestnávateľa platiť tie isté dane a odvody.