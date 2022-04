Vakcína proti HPV bude plne hradená všetkým deťom vo veku 12 rokov. VšZP preplatí časť z jej ceny aj starším poistencom

Ľudský papilomavírus, známy ako HPV (Human papillomavirus), patrí k najčastejšie pohlavne prenášaným infekciám. Prenáša sa však aj iným spôsobom, napríklad dotykom, kontaminovanými predmetmi alebo z matky na dieťa už počas pôrodu. Hoci väčšina jeho typov nespôsobuje ľuďom žiadne problémy, niektoré môžu pri nedostatočnej imunite vyústiť do veľmi vážnych ochorení. Pravidelné preventívne prehliadky a očkovanie sú najúčinnejším spôsobom, ako tomu predísť. Od mája tohto roka bude na Slovensku zo zdravotného poistenia plne hradená vakcína proti HPV pre deti vo veku 12 rokov. VšZP bude nad rámec zákona naďalej preplácať časť z ceny dostupných očkovacích látok aj starším deťom.

„Od mája tohto roka bude zo zdravotného poistenia plne hradená dvojdávkovávakcína Gardasil 9 proti vírusu HPV, a to deťom vo veku 12 rokov (teda od 12 rokov do 12 rokov a 364 dní). Prvá dávka očkovacej látky musí byť podaná medzi dňom 12. narodenín a dňom, ktorý predchádza 13. narodeninám, druhá dávka o pol roka. Vakcína obsahuje deväť genotypov tohto vírusu a dokáže chrániť pred 90 % všetkých nádorov spojených s HPV infekciou,“ vysvetľuje manažérka komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne Eva Peterová.

Počas svojho života sa s ľudským papilomavírusom opakovane stretne až 80 % populácie. Najčastejšie býva infekcia diagnostikovaná u ľudí vo veku 18 až 25 rokov. Silný imunitný systém si dokáže s vírusom poradiť aj sám a do dvoch rokov od nakazenia dochádza k úplnému vyliečeniu. V opačnom prípade však môže byť HPV infekcia príčinou vzniku rakoviny krčka maternice, konečníka, penisu, hrtana, mandlí či jazyka. Veľmi často je tiež príčinou vzniku genitálnych bradavíc (kondylómov) u mužov.

Vážnym zdravotným rizikám spôsobeným infekciou HPV je možné predísť pravidelnými preventívnymi prehliadkami a očkovaním. „V roku 2021 sa vakcínou proti HPV dalo zaočkovať5 728 našich poistencov. Záujem o toto očkovanie medziročne narastá, čo nás veľmi teší. Približne štvrtina zo všetkých zaočkovaných sú muži,“ vysvetľuje Eva Peterová.

VšZP preplatí až polovicu ceny vakcíny aj starším deťom

Najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku zahrnula medzi svoje benefity v Peňaženke zdravia aj očkovanie proti HPV infekcii nad rámec zákona. Naďalej preplatí do 50 % z ceny každej vakcíny aj deťom od 13 do 18 rokov (presnejšie do veku 17 rokov a 364 dní). „Príspevok na čiastočné preplatenie vakcíny proti HPV ponúkame poistencom ako benefit a doteraz sme takto uhradili už 939 príspevkov na očkovanie proti HPV. Poistenci môžu požiadať o príspevok na tento doplatok v rámci benefitu na prevenciu a očkovanie v Peňaženke zdravia MINI aj MAXI, a to do výšky 31,45 eur na jednu dávku vakcíny. Žiadosť môžu poslať hneď po podaní prvej dávky,“ doplnila Eva Peterová.

Očkovanie proti HPV vírusu sa vykonáva v ambulancii pediatra. Odporúča sa absolvovať ho vo veku, kedy mladí ľudia ešte nie sú sexuálne aktívni. „Tento typ vakcín síce nedokáže zabrániť rozvoju ochorenia u ľudí, ktorí sa už infikovali, poskytuje však vysokú mieru ochrany pred samotným nakazením sa. Práve preto sa odporúča absolvovať očkovanie vo veku, keď mladí ľudia ešte nežijú sexuálne. Navyše, imunitný systém v tomto veku vyprodukuje po aplikácii vakcín najvyššie hladiny protilátok, ktoré budú u očkovaných pretrvávať mnoho rokov a chrániť ich pred týmto ochorením,“ doplnila Eva Peterová.

VšZP prepláca aj iné nepovinné očkovania

Všeobecná zdravotná poisťovňa v rámci svojich benefitov v Peňaženke zdravia prispieva poistencom aj na ďalšie nepovinné očkovania, rovnako až do výšky 50 % z ceny vakcíny. Ide napríklad o očkovania proti hepatitíde typu AB, meningokokom alebo kliešťovej encefalitíde, ale aj cestovateľské očkovanie (žltá zimnica, japonská encefalitída, brušný týfus, cholera) max do 30 eur.

Informačný servis