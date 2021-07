Valášek: Súdny proces v prípade smrti Slováka Jozefa Chovanca v Belgicku sa ešte neskončil

Súdny proces týkajúci sa smrti Slováka Jozefa Chovanca v Belgicku sa ešte neskončil. Po stredajšom rokovaní Zahraničného výboru Národnej rady SR (NR SR) to pre agentúru SITA uviedol poslanec a člen výboru Tomáš Valášek.

„Čo sa týka samotnej zodpovednosti za smrť pána Chovanca, bolo nám zopakované, že súdny proces stále neskončil a že sa čaká na fyzickú rekonštrukciu celého prípadu, ktorá mala prebehnúť vo februári. Je to veľká vec, až 150 ľudí na nej bude vrátane slovenských svedkov,“ povedal Valášek.

Rekonštrukciu presunuli

Rekonštrukcia diania na belgickom letisku Charleroi neďaleko Bruselu mala prebehnúť ešte vo februári, z dôvodu pandémie koronavírusu sa ale presúva na september.

Zo strany belgických úradov zatiaľ došlo len k disciplinárnemu konaniu voči druhému mužovi belgickej polície Andrému Desenfantsovi, ktorý bol potrestaný desaťpercentnou zrážkou z platu po dobu dvoch mesiacov.

„Potrestali ho za to, že laxne manažoval zložky polície pod ním a ani nevedel o existencii pásky, ktorá sa objavila dva roky po smrti pána Jozefa Chovanca. Nikdy ale nebolo v hre to, že by on bol nejako priamo zodpovedný za to, čo sa dialo na letisku Charleroi,“ doplnil Valášek.

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) v súvislosti so stredajším zasadnutím Zahraničného výboru NR SR poukázal na to, že poslanci Robert Fico a Ľuboš Blaha (obaja Smer-SD) v súvislosti s disciplinárnym konaním pre druhého najvyššie postaveného človeka belgickej polície politikárčili, bičovali vášne a zavádzali slovenskú spoločnosť.

Kde boli Fico a Blaha

No na vypočúvaní belgického veľvyslanca počas zasadnutia Zahraničného výboru sa nezúčastnili. „Nepovažovali za potrebné sa ani len unúvať a prísť si vypočuť belgického veľvyslanca. Pripomínam, že poslanec Blaha len pred pár dňami písal belgickému ambasádorovi otvorený list,“ povedal Korčok.

Šéf slovenskej diplomacie ocenil spoluprácu rezortu diplomacie s predsedom výboru Mariánom Kérym a doplnil, že všetkým stranám záleží na nastolení spravodlivosti.

Jozefa Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu. Na palube lietadla sa údajne správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla tak odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.

Spravodajský portál Sme.sk priniesol vlani v auguste informáciu o záberoch z letiska v belgickom Charleroi, kde policajtka nad ležiacim Chovancom hajlovala a ďalší policajt mu 16 minút tlačil na hrudník, v dôsledku čoho nakoniec Chovanec zomrel.