Valverde plánuje pokrstiť dúhový dres na „Klasike padajúceho lístia“, má zaútočiť na víťazstvo

BERGAMO 4. októbra (WebNoviny.sk) – Španielsky cyklista Alejandro Valverde (38) pokrstí svoj čerstvo získaný dúhový dres majstra sveta na pretekoch Okolo Lombardska.

Záverečná monumentálna klasika sezóny sa uskutoční v sobotu 13. októbra na cestách medzi Bergamom a Comom (241 km). Pre odborný web Cyclingnews to potvrdil športový riaditeľ tímu Movistar José Luis Arrieta.

„Máme to v pláne, ale nechceme, aby tam šiel len ukázať dres majstra sveta. Chceme, aby reálne zaútočil na víťazstvo. Sú to pre neho vyhovujúce preteky,“ povedal Arrieta.

Valverde bol na Okolo Lombardska dvakrát druhý (2013, 2014), raz štvrtý (2015) a tiež šiesty (2016). Po prvý raz sa na „Klasike padajúceho lístia“ zúčastnil v roku 2003, vtedy skončil na 39. mieste. Čo sa týka Valverdeho plánov v budúcom súťažnom ročníku, Arrieta iba odkázal, že viac budú vedieť po koncosezónnom tímovom mítingu v novembri.

„Zrejme budú mať v jeho programe dôležité miesto klasiky. Najdôležitejšie je, aby si vybral preteky, kde sa bude cítiť dobre a tešiť sa z dresu svetového šampióna,“ dodal Arrieta. Sám Valverde po zisku titulu v Innsbrucku naznačil. že sa možno vráti na Giro d´Italia, kde bol v roku 2016 na celkovom treťom mieste. Rovnako prejavil záujem obhajovať titul majstra sveta v roku 2019 v anglickom Yorkshire a chcel by sa zúčastniť aj na OH 2020 v Tokiu. Ak sa to vydarí, tam by sa predstavil už po dovŕšení štyridsiatky.