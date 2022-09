Van der Poel si pred pretekmi na MS v cyklistike poriadne zavaril, po incidente s dvomi dievčatami ho zatkla polícia

Holandského proficyklistu Mathieua van der Poela v sobotu večer miestneho času zatkla polícia v austrálskom Sydney a obvinila ho z napadnutia dvoch dievčat. Neskôr ho prepustila na kauciu a v utorok ho čaká súdne pojednávanie.

Incident sa udial v hoteli len niekoľko hodín pred začiatkom mužských pretekov s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike vo Wollongongu. Van der Poel do nich odštartoval, ale asi po hodine odstúpil.

„Je to pravda, mal som menší spor s hlučnými susedmi a policajti sú tu celkom prísni. Išiel som skôr do postele a viacero detí klopalo na dvere mojej izby. Po čase som mal toho dosť. Slušne som ich nepožiadal, aby prestali a potom zavolali políciu. Späť do izby som sa dostal o štvrtej hodine ráno, čo iste nie je ideálne. Je to katastrofa, ale už to nezmením. Pokúsim sa o čo najlepší výsledok. Síce som nespal veľa, ale ale hádam mi pomôže adrenalín,“ povedal 27-ročný Holanďan ešte pred pretekmi pre belgický web Sporza.

Polícia v Novom Južnom Walese neskôr potvrdila, že Van der Poela zatkla za hádku s dvomi tínedžerkami.

Cyklista údajne obe sotil, pričom jedna spadla, druhá narazila do steny a odrela si lakeť. Holanďan mal byť lídrom svojho tímu a patril medzi favoritov pretekov, v ktorých zvíťazil Belgičan Remco Evenepoel.