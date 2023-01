Varga si upevnil 5. miesto medzi štvorkolkami a teší sa na voľný deň, Svitko je na Rely Dakar trinásty

Slovenský reprezentant Juraj Varga ukončil prvú polovicu prestížnych motoristických pretekov Rely Dakar 2023 v Saudskej Arábii na celkovom piatom mieste v kategórii štvorkoliek, rovnako piaty skončil v nedeľňajšej 8. etape z Al Duwadimi do Rijádu s dĺžkou 850 km (346 km meraných úsekov).

Na víťazného Argentínčana Manuela Andujara v nej stratil 15:37 min, v celkovom poradí zaostáva za vedúcim Francúzom Alexandrem Giroudom o 2:47:25 h. V pondelok majú všetci účastníci podujatia voľný deň.

Na voľný deň sa teší

„Predošlú etapu organizátor zrušil a my sme absolvovali iba voľný prejazd, potom sme prenocovali bez sprievodu v Al Duwadimi. Spali sme v stanoch a ráno sme vyrážali na ôsmu etapu. Bola veľmi pekná, nechýbali duny, ale ani kamenisté úseky a rýchle cesty. Doslova na nej bolo zo všetkého trochu a mne sa to páčilo. Máme za sebou polovicu Dakaru a zatiaľ to je dobré. Teraz máme voľný deň, na ktorý sa už fakt teším. Treba trochu nabrať sily, čaká na nás do cieľa ešte poriadny kus cesty,“ uviedol Varga v tlačovej správe od Miroslava Majlátha.

Výsledky ďalších Slovákov

Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil v 8. etape 13. pozíciu so stratou 11:53 min na víťazného Rossa Brancha z Botswany, v celkovej klasifikácii mu patrí tiež 13. priečka s mankom 1:06:43 h na amerického lídra Skylera Howesa.

Slováci Róbert Kasák s Tomášom Kazarkom a Čechom Jaroslavom Kolářom skončili v 8. etape medzi kamionistami na 19. mieste, na najlepšiu českú posádku Martin Macík, František Tomášek, David Švanda stratili 1:28:39 h. V celkovom poradí sú na 21. pozícii a na vedúci český tím na čele s Alešom Lopraisom strácajú už viac ako 46 hodín.

V triede Classic slovenská dvojica Juraj Ulrich s Ľubošom Schwarzbacherom obsadila v nedeľu 37. priečku a celkovo je na 12. poste.