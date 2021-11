Varšava si predvolala bieloruského charge d’affaires, dôvodom bolo vniknutie ozbrojených síl na poľské územie

Poľské ministerstvo zahraničia si predvolalo bieloruského charge d’affaires pre „vniknutie uniformovaných jednotlivcov vyzbrojených dlhými zbraňami“ na poľské územie.

Vojaci videli uniformovaných ľudí

Predvolanie sa podľa hovorcu rezortu Lukasza Jasina týka incidentu z noci z pondelka na utorok. Alexandra Česnovského si predvolali na ministerstvo v utorok.

Hovorca poľskej spravodajskej služby Stanislaw Zaryn informoval, že troch uniformovaných ľudí so zbraňami spozorovali poľskí vojaci. „Po stretnutí s poľskou hliadkou nabili zbrane a potom odišli smerom na Bielorusko,“ vysvetlil.

Znaky zámernej eskalácie

Námestník ministra zahraničia Piotr Wawrzyk počas stretnutia s Česnovským podľa Jasinu požadoval vysvetlenie a zdôraznil, že „opatrenia prijaté bieloruskými orgánmi v posledných týždňoch majú čoraz zreteľnejšie znaky zámernej eskalácie“.

Wawrzyk „upozornil, že Poľsko považuje takéto kroky za neprijateľné a nebude ich tolerovať“ a tiež zdôraznil, že jeho krajina je odhodlaná „brániť svoje hranice a vonkajšie hranice Európskej únie“. Bielorusko situáciu zatiaľ nekomentovalo.

Poľsko čelí migračnému tlaku

Incident sa stal v čase, keď Poľsko čelí značnému migračnému tlaku na svojej hranici s Bieloruskom. Bieloruské úrady nalákali do krajiny na turistické víza tisíce migrantov, ktorých povzbudzujú k prechodu do Poľska, Litvy a v menšej miere do Lotyšska.

Veľké množstvá ľudí z Iraku, Iránu, Sýrie, Afganistanu a tiež z Afriky sa pokúšajú prekročiť hranicu v nádeji, že sa nakoniec dostanú do západoeurópskych krajín. Poľsko a ďalšie štáty Európskej únie obviňujú vládu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z podpory migrácie ako formy hybridnej vojny zameranej na destabilizáciu eurobloku.