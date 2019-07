Vavro mal ponuky z viacerých popredných klubov, z jeho prestupu do Lazia profituje aj Žilina

Stopér slovenskej futbalovej reprezentácie Denis Vavro od utorka zarezáva v talianskom klube Lazio Rím, do ktorého prestúpil z dánskeho FC Kodaň.

„Stihnem absolvovať dva tréningy a následne s mužstvom odchádzame na sústredenie do Álp, kde sa budeme pomaličky pripravovať na začiatok ligovej súťaže,“ uviedol 23-ročný rodák z Partizánskeho na pondelňajšom brífingu so zástupcami slovenských médií.

Kontrakt na päť rokov

Vavro podpísal s klubom z „večného mesta“ kontrakt na päť rokov. Priznal, že z duelov v Serie A sa už nevie dočkať hlavne slávneho mestského derby proti AS Rím, ako aj stretnutí proti Interu Miláno, za ktorý hráva jeho „parťák“ zo stopérskej dvojice v slovenskej reprezentácii Milan Škriniar.

„Lazio je jeden z najväčších klubov v Taliansku. Má bohatú históriu. Pri debatách s agentom Martinom Petrášom aj mojou rodinou sme sa zhodli, že Lazio bude pre mňa dobrý krok. Mám radosť, že to všetko vyšlo a podarilo zrealizovať ešte pred začiatkom novej sezóny,“ poznamenal odchovanec MŠK Žilina.

Vavro prezradil, že v deň spečatenia transferu do Lazia bol na nohách už od štvrtej ráno. „Bol to náročný deň. Zo sústredenia FC Kodaň som sa presúval na letisko. Zle sme si to vypočítali, takže som zmeškal let. Nakoniec to však dobre dopadlo,“ dodal účastník ME „dvadsaťjednotiek“ spred dvoch rokov, ktorý by mal v Ríme nastupovať v systéme s tromi stopérmi.

Anglicko je vysnívanou destináciou

Na drese Lazia mu okrem vlastnej menovky bude svietiť číslo 93. „Predtým som hrával s devätnástkou alebo trojkou. Tie už boli v Laziu obsadené, tak som to takto skombinoval,“ doplnil Vavro, ktorého vysnívanou destináciou je Anglicko.

Ako priznal hráčov agent Martin Petráš, jeho klient mal na stole ponuky aj z iných popredných klubov. „Záujem bol aj z Watfordu, s ktorým som bol v kontakte. Ozvala sa mi aj Atalanta Bergamo, v piatich či šiestich zápasoch ho naživo sledoval aj AS Rím, taktiež Sampdoria Janov… Boli ponuky z viacerých klubov. Jedno z prvých stretnutí sa uskutočnilo práve so zástupcami Lazia. Asi pred tromi mesiacmi som sa stretol so športovým riaditeľom tohto klubu. Už hneď na úvodnej schôdzke s ním som cítil, že Lazio bude pre Denisa ideálny klub. Hneď mi povedal, že ho chcú a chlapsky sme sa dohodli, že to dotiahneme,“ vyhlásil niekdajší slovenský reprezentant.

Žilina získa 20 percent z prestupovej čiastky

Lazio zaplatí dánskemu FC Kodaň odstupné približne 11 miliónov eur. Z tejto čiastky bude profitovať aj Vavrov bývalý klub MŠK Žilina.

„Nie je to tajná informácia. Žilina si väčšinou z týchto prestupov drží nejaké percentá a bolo to tak aj v tomto prípade. Myslím si, že v prípade Denisa je to okolo 20 percent,“ skonštatoval Martin Petráš, ktorý prezradil, že v aktuálnom prestupovom období zmení pôsobisko ešte aspoň jeden hráč z jeho portfólia.