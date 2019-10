Včera, po prieťahoch v konaní padol rozsudok v prípade utopených šteniat, údajne príslušníkmi Mestskej polície Holíč

Včera, 30. septembra sa v budove Okresného súdu v Skalici, konalo hlavné pojednávanie v trestnej veci voči obžalovaným: príslušníčke Mestskej polície Holíč v aktívnej službe – Marte B. a Petrovi M., obžalovanými z trestného činu týrania zvierat podľa § 378/1c), 2a), b) TZ, ktorého sa mali dopustiť na šteňatách dňa 26.8.2016 v Holíči ako príslušníci Mestskej polície Holíč. Päť asi trojmesačných šteniat mali počas nočnej služby zaživa nahádzať do odľahlej žumpy za mestom, kde sa tieto utopili.

Pojednávania v niekoľkých pôvodných termínoch neprebehli z dôvodu ospravedlnenia sa jedného z obhajcov a nedostavili sa ani obžalovaní, a to bez riadneho odôvodnenia, potvrdenia o práceneshopnosti a pod., pričom tieto mali byť dodané až neskôr.

V prvom neverejnom rozhodovaní sudcu boli obžalovaní uznaní vo veci vinnými trestným rozkazom a boli odsúdení len na peňažný trest, voči ktorému podali odpor. V prípade § 378 2a) Trestného zákona ide o tzv. kvalifikovanú, t.j. závažnejšiu skutkovú podstatu. V prípade uznania vinným z tohto trestného činu v kvalifikovanej skutkovej podstate je stanovená trestná sadzba od 1-5 rokov odňatia slobody. Obžalovaní neboli postavení mimo službu. Obžalovaní aj svedkovia boli vypočutí, jeden z obžalovaných priznal vinu a zobral ju celú na seba.

Včera, po približne troch rokoch od podania padol rozsudok, ktorý uznáva oboch obžalovaných za vinných, súd im stanovil dvojročnú podmienku a zákaz výkonu činnosti, ktorá by predstavovala výkon činnosti verejného činiteľa.

„Uvedený prípad je príkladom jednak nezákonného konania – usmrtenia zvieraťa spôsobom, ktorým to zákon legálne neumožňuje a podľa nášho názoru ide jednoznačne o trestný čin týrania zvierat, nakoľko šteňatá uhynuli krutou a trýznivou smrťou. Navyše, toho trestného činu sa mal dopustiť človek, ktorého poslaním má byť pomáhať, chrániť a ísť príkladom, mestský policajt. Uznanie viny ako aj uložený trest vnímame ako posun správnym smerom, jednak pokiaľ ide o trest odňatia slobody, aj keď podmienečne odložený, ak je v kombinácii so zákazom výkonu funkcie či zamestnania ako verejného činiteľa- toto je podľa nás v rámci generálnej prevencie dostatočné a spôsobilé odradiť iné osoby vo verejnej správe od podobného konania. Obžalovaní boli totiž predtým tým istým súdom neprávoplatne odsúdení trestným rozkazom iba na nízky peňažný trest, hoci obžaloba znela na závažnejšiu skutkovú podstatu, s trestnou sadzbou 1-5 rokov. Navyše, činu sa mali dopustiť voči poškodeným, ktorí patria medzi mimoriadne zraniteľné skupiny, ktoré sa nevedia účinne brániť. Takým by mali policajné zložky ešte viac pomáhať, byť empatickejší a chrániť ich oprávnené záujmy, a nezneužívať ich neznalosť, vysoký vek a zlé sociálne postavenie. Dôrazne sme preto vystríhali pred upustením od uloženia trestu odňatia slobody resp. iného, avšak exemplárneho potrestania v tomto prípade. Uloženie len výlučne peňažného trestu vo výške niekoľko sto Eur mohlo byť podľa nášho názoru v rozpore so zákonom ale čo je omnoho nebezpečnejšie, nabádalo by ďalších páchateľov k podobným činom s vedomím, že aj tak do väzenia nepôjdu“, hovorí Zuzana Stanová, Zvieracia ombudsmanka.

