Vďaka kampani futbalového klubu našli sedem nezvestných detí

Kampaň futbalového klubu AS Rím zameraná na hľadanie nezvestných detí má ďalší úspech. Najnovšie sa podarilo nájsť v Taliansku 17-ročné dievča, ktorého meno nemôžu zverejniť. Je to zároveň siedme dieťa, ktoré sa objavilo v kampani na sociálnej sieti a podarilo sa ho nájsť v poriadku.

Tínedžerka zmizla 7. augusta tento rok z domu v Toskánsku. Jej fotografiu zverejnili spolu s fotkami iných nezvestných detí vo videách oznamujúcich prestup hráčov klubu.

Na Twitteri, Facebooku či Instagrame videá videli viac ako dva milióny ľudí.

Efektívne využitie sociálnych médií

Zástupca tímu Paul Rogers vyhlásil, že ich už siedmy úspech veľmi teší. „V júni 2019 sme si povedali, že ak by sme prispeli k nájdeniu len jedného dieťaťa, bolo by to to najlepšie využitie sociálnych médií,“ povedal.

Zároveň poprosil ľudí o pomoc pri hľadaní ďalších detí. „Chcem sa poďakovať za zdieľanie videí. Modlíme sa, aby sa všetky zvyšné deti takisto bezpečne vrátili domov,“ dodal.

Úspechy vo svete

Na pátraní nezvestných detí sa podieľajú aj talianska štátna polícia, Medzinárodné centrum pre nezvestné a zneužívané deti (ICMEC) a ďalšie organizácie.

Doteraz sa podarilo nájsť jedno dievča v Taliansku, troch tínedžerov z Anglicka, chlapca z Belgicka a dve deti z Kene. „Nájdenie a vrátenie dieťaťa rodine je pre nás vždy obrovský úspech,“ vyhlásila predstaviteľka ICMEC Caroline Humer a poďakovala sa aj fanúšikom AS Rím.

Videá z kampane Football Cares zverejnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa nezvestných detí, teda 25. mája, viac ako 200 klubov po celom svete. Zo slovenských futbalových klubov podporil projekt Slovan Bratislava.