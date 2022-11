Veda na pozadí krásy

Spoločnosť Mary Kay, ktorá tento rok oslavuje 25. výročie na českom a slovenskom trhu, uviedla nové produkty z radu dermokozmetiky – Clinical Solutions® Hydratačné supersérum a Clinical Solutions® Supersérum proti vráskam. Počas októbrovej tlačovej konferencie privítala vo svojej pražskej pobočke vzácnu hostku, Dr. Lucy Gildea, Ph.D., riaditeľku pre inovácie, výskum a produkty Mary Kay z Dallasu, ktorá osobne predstavila revolučné účinky nových supersér. Exkluzívne sa tiež podelila s novinármi o informácie na pozadí vedy a vlastného výskumu Mary Kay v oblasti dermokozmetiky.

„Sme hrdí, že Mary Kay dlhodobo figuruje ako líder vo výskume inovatívnych kozmetických produktov. Je skutočne výnimočné, že všetky naše produkty naďalej nielen vyrábame, ale predovšetkým vyvíjame vo vlastných laboratóriách v sídle spoločnosti Mary Kay,“ hovorí generálna riaditeľka Mary Kay pre ČR a SR, Edita Szabóová. „Prelomovou inováciou bolo uvedenie dermokozmetického radu Clinical Solutions®, ktorým sme vstúpili na pokročilú úroveň kozmetických produktov. Sme veľmi poctení, že pri príležitosti uvedenia nových produktov z tohto radu, prijala pozvanie na tlačovú konferenciu Dr. Lucy Gildea, ktorá svojou expertízou stojí za produktami, ktoré posúvajú štandard kvality a účinnosti produktov Mary Kay neustále vpred na najvyššiu možnú úroveň.“

Doktorka Lucy Gildea má viac ako dvadsaťročné skúsenosti s globálnym vývojom produktov. Pracovala 15 rokov pre spoločnosť Procter and Gamble, kde sa zameriavala na vývoj a technológiu produktov z kategórií starostlivosť o zdravie, ústnu hygienu, dekoratívnu kozmetiku a pleťovú starostlivosť. Od roku 2017 vedie výskum a vývoj inovácií technológií produktov Mary Kay v centrále spoločnosti v Dallase. Vďaka výsledkom jej tímu pomáha zvyšovať počet patentov, ktoré prinášajú značke Mary Kay vedúce postavenie na svetovom kozmetickom trhu. S počtom viac ako 1600 patentov pre produkty, technológie a bezpečný dizajn balení patrí Mary Kay medzi najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti priameho predaja. Dlhodobou stratégiou Dr. Gildea je plánovanie produktového portfólia spoločnosti s cieľom vytvoriť inovatívne a vysoko efektívne produkty.

„Príležitosť pôsobiť ako riaditeľka vedeckého výskumu v spoločnosti Mary Kay pre mňa predstavuje spojenie vedy a vášne, inovácií a tiež podporu žien,“ hovorí Dr. Lucy Gildea. „Som nadšená, že vďaka výskumu a vývoju produktov pre Mary Kay môžem byť na čele vytvárania prípravkov, ktoré pomáhajú našim nezávislým kozmetickým poradkyniam a rovnako ich zákazníčkam na celom svete,“ dopĺňa.

BENEFITY DERMOKOZMETIKY V STAROSTLIVOSTI O PLEŤ

Produkty Clinical Solutions® sú výsledkom spolupráce tímu vedcov a výskumníkov Mary Kay a nezávislých dermatologických odborníkov. Nové Clinical Solutions® Hydratačné supersérum a Clinical Solutions® Supersérum proti vráskam sú vysoko koncentrované produkty, určené na doplňujúcu starostlivosť o pleť. Ich zloženie tvorí starostlivo vybraná zmes látok, zacielená na podporu konkrétnych nedostatkov pleti.

Clinical Solutions® Hydratačné supersérum (15 ml, 36,30 €) Podporuje hydratáciu pleti vďaka kyseline hyaluronovej, ceramidom a rastlinnému výťažku zo železníka lekárskeho. Kombinácia týchto zložiek pomáha stimulovať prirodzené procesy obnovy kožných buniek a tvorbu látok, ktoré s vekom v pokožke ubúdajú. Stratou týchto látok sa pokožka stenčuje, vysušuje a je náchylná na popraskanie. Zaradením Hydratačného superséra do režimu starostlivosti o pleť dvakrát denne dodáte pleti intenzívnu dávku hydratácie a zabezpečíte ochranu pred jej stratou. Hydratácia je základom pre správne fungovanie pokožky a odmenou je dlhodobo mladý vzhľad pleti.

Clinical Solutions® Supersérum proti vráskam (15 ml, 36,30 €) obsahuje vitamín C, resveratrol a acetyl hexapeptid-8, vysoko účinné aktívne látky zmierňujúce viditeľnosť jemných liniek a vrások. Poskytujú pleti ochranu pred pôsobením faktorov, ktoré majú zásadný vplyv na prejavy starnutia pleti, ako mimika, prirodzený vek, ale aj životné prostredie, znečistenie a vystavovanie sa slnečnému žiareniu. Koncentrácia vitamínu C a resveratrolu je v tomto supersére najvyššia so všetkých produktov Mary Kay, vďaka čomu poskytuje významnú ochranu pred oxidačným stresom a voľnými radikálmi. Acetyl hexapeptid-8 patrí medzi látky stimulujúce prirodzené fyziologické funkcie kože – tvorbu kolagénu, elastínu a kyseliny hyaluronovej, ktoré sú esenciálne pre zachovanie pevnosti a pružnosti pokožky. Pravidelným používaním ráno a večer tak podporíte redukciu existujúcich vrások a obmedzíte tvorbu nových.

O spoločnosti Mary Kay

