Vedci dosiahli rekordnú rýchlosť prenosu dát na internete, obsah netflixu by stiahli za sekundu

Výskumníci z Japonska a Veľkej Británie sa počas spoločného projektu postarali o doposiaľ najvyššiu rýchlosť sťahovania dát na internete. Kým najrýchlejšie komerčne dostupné internetové pripojenie poskytuje rýchlosť 10 gigabytov za sekundu, špecialisti zo spoločnosti KDDI Research, Londýnskej univerzity a Xteru sa dostali na omnoho vyššiu hodnotu – 178 terabytov za sekundu (1 TB = 1000 GB).

Vysokú rýchlosť sťahovania a prenos veľkého množstva dát umožňuje technológia optických vlákien. Inžinieri pripomenuli, že ak by bežný užívateľ doma disponoval takýmto rýchlym internetom a zároveň by mal dostatok úložného priestoru, kompletný obsah Netflixu by bol schopný stiahnuť za menej ako sekundu.