Vedenie NHL odložilo stretnutia Ottawy vo Vancouveri a doma proti Winnipegu, hráči sú dlho bez zápasov a pociťujú frustráciu

Vedenie zámorskej hokejovejNHL sa rozhodlo odložiť sobotňajší duel základnej časti medzi Vancouverom a Ottawou a hrať sa nebude ani na 15. január naplánovaný súboj medzi Ottawou a Winnipegom. Profiliga ako dôvod uviedla obmedzenia diváckej návštevnosti spôsobené pandémiou koronavírusu.

„Tešili sme sa na to, že si zahráme. Náš zápas však zrušili a tak sme bez hokeja už celkom dlho. Chceme hrať. Cítime, že sme v dobrej forme, no je frustrujúce, že naše zápasy odkladajú. To nás však nemôže vyviesť z miery, stále musíme tvrdo trénovať a udržiavať sa,“ myslí si kapitán Vancouveru Canucks Bo Horvat.

V kanadskej Britskej Kolumbii aktuálne môže do hľadísk vnútorných športovísk zavítať nanajvýš 50 percent maximálnej kapacity arén. Podľa vedenia NHL odložené súboje čoskoro spoznajú termíny dohrávok tak, aby nepodliehali obmedzeniam v zaplnení haly.

Vancouver aj Ottawa mali v nedávnej minulosti viacero hráčov nakazených koronavírusom a istý čas nemohli hrať. Vancouver Canucks sa v NHL nepredstavil od 1. januára, doma nehral už od 14. decembra 2021. „Nie je to ideálne, ale myslím si, že tak to musí byť,“ poznamenal útočník Canucks Tanner Pearson. Jeho tím mal od polovice decembra odložených už sedem zápasov a najbližšie bude hrať najskôr v utorok na ľade Floridy.