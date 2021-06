Vedenie NHL stále nevie, či hráči pôjdu na ZOH do Pekingu. Čas sa kráti, tvrdí Bettman

Vedenie NHLmá už len niekoľko týždňov na to, aby uzavrelo termínovú listinu na sezónu 2021/2022. Učiniť tak chce do začiatku vstupného draftu, ktorý sa uskutoční 23. a 24. júla 2021. Znamená to, že čas na dosiahnutie dohody o prípadnej účasti profíkov z NHL na zimných olympijských hrách v Pekingu 2022 sa rapídne skracuje.

„Nevieme, čo bude s prípadným odchodom hráčov z NHL do Pekingu. Dostali sme sa do bodu, keď nás to začína desiť, lebo cítime neistotu z toho, čo bude v budúcej sezóne,“ vyhlásil komisár NHL Gary Bettman na tlačovej konferencii pred začiatkom finálových bojov o Stanley Cup.

Čas sa im rýchlo kráti

V nedávnej minulosti sa hráči NHL pravidelne zúčastňovali na ZOH v rokoch 1998 – 2014, ale na hry do Pjongčangu 2018 už nevycestovali. Stanovisko vedenia profiligy bolo striktné – olympijský turnaj príliš narúša celistvosť súťaže najmä ak sa hry nekonajú na severoamerickom kontinente.

Lenže minulý rok priniesol predĺženie dohody o kolektívnom vyjednávaní do sezóny 2025/2026 medzi NHL a hráčskou asociáciou NHLPA. A obe strany pripustili odchody najlepších hráčov do Pekingu v prípade, že sa dosiahne dohoda s Medzinárodným olympijským výborom.

Potom však vstúpil do hry koronavírus a jeho obrovské dopady na profiligu spôsobili, že ostatné dve sezóny sa hrali v skrátenom móde s pozmenenými pravidlami základnej časti aj play-off a s oveľa nižším balíkom príjmov.

„Rokujeme o dohode, ale pretrvávajúca neistota s koronavírusom a dejisko hier na druhom konci sveta, to nie je ideálna kombinácia na to, že tam chcete ísť. Na druhej strane si uvedomujeme historické postavenie hráčov z NHL na zimnej olympiáde. Ak dosiahneme dohodu o všetkých materiálnych otázkach, účasť hráčov podporíme. Čas sa však kráti. Preto veríme, že čoskoro dospejeme k nejakému záveru,“ skonštatoval zástupca komisára NHL Bill Daly na webe NHL.

Chválospev na funkcionárov NHL

Bettman a Daly aj vzhľadom na hektické obdobie dané množstvom zmien a reštrikcií v súvislosti s celosvetovou pandémiou adresovali slová chvály do vlastných radov. Vyslovili sa, že funkcionári tímov NHL nie sú len najlepší v porovnaní s inými hokejovými tímami, ale v celosvetovom športe vôbec.

„V reálnom čase musia uskutočniť stovky hovorov a vyriešiť mnohé situácie. Občas im niečo nevyjde, ale rovnako ako hráči a tréneri, aj funkcionári robia chyby. Je to súčasť ľudskej povahy, musíme si priznať, že ich robíme. Dokonalí nikdy nebudeme, ale v rámci zlepšovania nášho produktu musíme spieť k dokonalosti. Chceme, aby naša súťaž mala čo najvyššiu úroveň od prvého zápasu základnej časti až po posledný duel finále play-off,“ skonštatoval Bettman.

Videoanalytik má na krku žalobu

Dlhoročný šéf NHL sa vyjadril aj k zverejneným informáciám o žalobe istého hráča tímu Chicago Blackhawks zo sexuálneho útoku videoanalytika Brada Aldricha, ktorý sa mal odohrať ešte v roku 2010. Vedenie Blackhawks v tejto súvislosti iniciovalo nezávislé vyšetrenie udalosti právnickou kanceláriou Jenner & Block, ktorá nemá väzby na NHL alebo zmienený klub.

„Niečo bolo zverejnené, ale pokiaľ sa nedozvieme všetky fakty, nemôžeme nič podniknúť. A keďže odvtedy už uplynulo dosť času, chvíľu to potrvá, kým sa veci poskladajú. Keď budeme vedieť všetky informácie, urobíme, čo bude vhodné a potrebné,“ vysvetlil Bettman.