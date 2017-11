Vek odchodu do dôchodku budúci rok stúpne, ale nie pre všetkých

BRATISLAVA 11. novembra (WebNoviny.sk) – Dôchodkový vek na Slovensku sa v budúcom roku zvýši na 62 rokov a 139 dní. Oproti tomuto roku tak stúpne o 63 dní. Ako informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, zvýšenie veku odchodu do dôchodku vyplýva z opatrenia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Dôchodkový vek 62 rokov a 139 dní platí na rok 2018 pre poistencov narodených po 31. decembri 1955. Výnimkou sú poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek.

„To znamená, že znížený dôchodkový vek poistencom, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. alebo II. kategórii funkcií a ženám podľa počtu vychovaných detí, sa aj naďalej zachováva,“ uviedol Višváder.

Do I. pracovnej kategórie patria napríklad práce v baníctve, v jadrových elektrárňach, či ťažobnom priemysle. V I. alebo II. kategórii funkcií sú policajti a vojaci.

Kalkulačka na stránke ministerstva

Kalkulačka, pomocou ktorej je možné presne určiť dôchodkový vek, je zverejnená na webe Sociálnej poisťovne v časti Výpočet dôchodkového veku. „Ak sa na poistenca vzťahuje nový spôsob určenia dôchodkového veku, avšak jeho dôchodkový vek zatiaľ nie je možné určiť, bude na túto skutočnosť upozornený,“ dodal Višváder.

Vek odchodu do dôchodku sa predlžuje postupne o určený počet dní, ktorý sa stanovuje každoročne v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy zistenej Štatistickým úradom SR.

Predlžovanie dôchodkového veku od roku 2017 podľa toho, ako sa bude zvyšovať stredná dĺžka života, zaviedla bývalá vláda Roberta Fica ešte v roku 2012.

Fico pripustil strop

Predseda strany Smer-SD Robert Fico počas októbrovej konferencie strany pripustil zavedenie stropu pri veku odchodu do dôchodku.

Ide o požiadavku odborového zväzu Kovo, ktoré s týmto zámerom začalo aj petičnú akciu. Podľa Fica ide o ťažkú a náročnú tému. „Musíme si odpovedať, koľko chceme nechať niektoré kategórie ľudí sa trápiť v robote,“ spýtal sa Fico.

Ako príklad uviedol ženu za šijacím strojom, či hutníka alebo vodiča autobusu. „Je to legitímna téma. Ak by sme povedali, že je tu nejaká rozumná hranica, ktorá zabezpečí aj udržateľnosť dôchodkového systému ako takého, som pripravený ísť do rozhovorov s opozíciou o ústavnoprávnej úprave zastropovania veku pri odchode do dôchodku,“ dodal predseda Smeru.