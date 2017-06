Vek odchodu do dôchodku sa predĺži o 63 dní

BRATISLAVA 27. júna (WebNoviny.sk) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do pripomienkového konania návrh opatrenia, ktorým sa vek odchodu do dôchodku od 1. januára 2018 zvyšuje o 63 dní. Dôchodkový vek tak na budúci rok bude 62 rokov a 139 dní.

“V súlade s cieľom zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť dôchodkového systému sa od 1. januára 2018 upravuje dôchodkový vek v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy v aktuálnom dôchodkovom veku vyjadrenom v celých rokoch,” uviedol rezort práce a sociálnych vecí. Od začiatku tohto roka sa dôchodkový vek zvýšil o 76 dní.

Zvýšenie dôchodkového veku sa podľa ministerstva práce a sociálnych vecí bude v budúcom roku týkať približne 37,3 tisíca osôb. Neskorším odchodom do penzie sa podľa rezortu zníži príjem týchto osôb zo Sociálnej poisťovne v budúcom roku v priemere o 1 026 eur. „Poistenci, ktorí odídu do dôchodku v roku 2018, však strávia v priemere na dôchodku rovnaké obdobie ako poistenci, ktorí odišli do dôchodku v rokoch 2014 a 2015 a teda im bude vyplatený v priemere ten istý počet dôchodkov,“ upozornilo ministerstvo.

Vek odchodu do dôchodku sa od roku 2017 každoročne predlžuje o určený počet dní, ktorý sa stanovuje v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy zistenej Štatistickým úradom SR. Toto opatrenie zaviedla bývalá vláda Roberta Fica ešte v roku 2012.