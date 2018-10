Velez-Zuzulová sa stala mamou, prvorodený syn Jul bude mať dvojité občianstvo

BRATISLAVA 5. októbra (WebNoviny.sk) – Najúspešnejšia slovenská zjazdová lyžiarka nedávneho obdobia Veronika Velez-Zuzulová sa stala mamou. Porodila v stredu večer vo francúzskom Annecy, kde dlhodobo býva.

Prvorodenému synčekovi dala meno Jul po najlepšom kamarátovi svojho manžela Romaina. Rozhodli sa tak aj preto, že manželov kamarát ako pilot helikoptéry zahynul pri leteckej tragédii. Syn Velez-Zuzulovej bude mať dvojité občianstvo, francúzske aj slovenské.

„Už som telefonovala so slovenským veľvyslancom v Paríži, aby pripravil všetky potrebné dokumenty. S manželom sme sa okrem toho dohodli, že on bude na malého hovoriť svojím jazykom a ja zasa svojím. Takže to bude mať odmala dvojjazyčné,“ cituje denník Šport Veroniku Velez-Zuzulovú.