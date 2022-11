Veľká Británia po prvý raz pošle na Ukrajinu vrtuľníky, jeden stroj Sea King už zrejme aj dorazil

Spojené kráľovstvo po prvý raz pošle Ukrajine vrtuľníky. Oznámil to britský minister obrany Ben Wallace. Ako informuje spravodajský portál BBC, na Ukrajinu by mali smerovať tri už nepoužívané stroje Sea King, pričom prvý by tam už mal byť.

Ukrajinské posádky počas ostatných šiestich týždňov absolvovali výcvik lietania a údržby vrtuľníkov, ktoré im majú pomôcť pri pátracích a záchranných operáciách.

Vrtuľníky Sea King používalo kráľovské námorníctvo aj letectvo. Posledný stroj vyradilo námorníctvo v roku 2018.

Wallace oznámil krok s vrtuľníkmi v Osle, kde so spojencami diskutuje o vojenskej podpore pre Ukrajinu. Okrem toho informoval, že Spojené kráľovstvo pošle Kyjevu dodatočných 10-tisíc kusov delostreleckej munície. Delostrelecké strely podľa neho pomôžu ukrajinským ozbrojeným silám zabezpečiť nedávno oslobodené územie.