Veľké jesenné upratovanie: na tieto veci nezabudnite

S príchodom prvého opadávania lístia je tu opäť i naše jesenné upratovanie. A to nielen v spojení s našim šatníkom, v rámci ktorého sa letné obľúbené kúsky dostávajú do úzadia a my zrazu vyťahujeme kabáty, svetre, i teplejšie pyžamá a deky. S jeseňou prevetráme nielen našu skriňu, ale čistíme hĺbkovo celú domácnosť. Inšpirujte sa našimi radami pri veľkom upratovaní.

Veľké upratovanie si môžete naplánovať dvomi spôsobmi, buď si naňho vyčleňte jeden celý deň, prípadne víkend, alebo zvoľte alternatívu a každý deň upracte jednu miestnosť. Do upratovania zapojte každého člena domácnosti a práca vám pôjde viac od ruky a najmä rýchlejšie.

Zmena začína v šatníku

Prvým krokom jesenného upratovania je pranie letných vecí. Ruka v ruke s ním ide aj vytriedenie nenosených alebo starých vecí. Osloboďte váš šatník od prebytočného šatstva, zapojte do triedenia aj deti a nositeľné kúsky darujte. Kúsky, ktoré sa už nedajú nosiť využite pri upratovaní alebo pri výrobe hračiek pre domácich miláčikov. Každý kúsok oblečenia, ktorý si plánujete nechať, operte, aby ste ho ďalšiu sezónu vytiahli zo skrine voňavé a čisté. Pri praní použite pracie kapsuly Perwoll Renew & Care, ktoré oživia, ale hlavne udržia žiarivé farby oblečenia, hĺbkovo vyčistia jeho vlákna a zbavia ho nečistôt a dodajú oblečeniu dlhodobo sviežu vôňu. Po praní oblečenie uskladnite do obalu, aby naňho nepadal prach a ochránite ho aj pred škodcami, akými sú mole.

Útulná a teplá spálňa

Aj miesto, kde si chodíme odpočinúť si zaslúži zmenu. Vymeňte ľahké prikrývky a letnú posteľnú bielizeň za mäkkú a hrejivú. Rovnako ako oblečenie, bielizeň pred uskladnením operte, napríklad s kvalitným pracím gélom Persil Deep Clean, ktorý funguje na nízkej teplote prania už od 20°C. Nočné potenie počas letných mesiacov sa podpísalo aj na matracoch, perinách a vankúšoch Preto vám odporúčame dať matrace s príchodom jesene vytepovať, aby ste zaistili ich sviežosť a čistotu. Periny a vankúše dôkladne operte.

Foto: Henkel

Okná sú bránou do domácnosti

Kým vám práčka perie bielizeň a letné oblečenie, čas môžete využiť na umývanie okien. Začnite umytím sieťky, na ktorej sa počas leta zachytili nečistoty a nánosy. Pokračujte umytím rámov, nezabudnite na žalúzie a následne pokračujte umytím samotných okien. Aby vaše okná ostali žiarivo lesklé, použite Clin Pro Nature, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a účinné odstraňuje nečistoty a zaschnuté kvapky zo sklenených povrchov a vďaka svojmu zloženiu spomaľuje opätovné zašpinenie.

Pokračujte uprataním chodby a izieb

Hoďte očkom do skrine na topánky a umyte ich od nečistôt, vyplňte ich starými novinami a odložte do krabíc. Všetky skrine, rámy postelí, poličky a stoly poutierajte od prachu. Nezabudnite aj na stoličky, rámy obrazov aj stropné svetlá. Po utretí prachu prichádza na rad vysávanie. Nezabudnite podlahy na záver pozmývať podlahy dezinfekčným prípravkom Lysoform, ktorý zaistí dôkladnú čistotu a dezinfekciu domácnosti. Zároveň účinne odstraňuje odolné nečistoty a mastnotu z podláh a zanecháva príjemnú vôňu. Drevené kusy nábytku natrite ochranným prostriedkom.

Čistá kuchyňa je základ

Vytiahnite všetky ozdobné poháre a poutierajte ich od usadeného prachu. Doprajte čistiacu kúru aj vašej umývačke riadu. Somat prichádza s novou generáciou revolučných kapsúl 4v1 pre excelentnú čistotu a lesk. Somat Excellence 4v1 sú rýchlo sa rozpúšťajúce kapsuly do umývačky vyrobené z prášku a troch unikátnych gélových komôr v biologicky rozložiteľnej fólii rozpustnej vo vode. Ich zloženie zaručí hĺbkové čistenie pripálenín, dokonalý lesk, ochranu jemného riadu a starostlivosť o umývačku.

Foto: Henkel

Upratovanie zakončite v kúpeľni a na toalete

Celé upratovanie zakončite v kúpeľni a zmyte všetky nečistoty. Je to logické, pretože počas upratovania chodíte mnohokrát vypláchnuť vedro od zmývania podláh alebo jednotlivé handry. Pri upratovaní povyhadzujte prázdne nádobky a dekorácie, na ktoré len sadá prach. Čistiaci sprej Bref ProNature vďaka silnému a efektívnemu zloženiu dokonale odstráni aj tvrdé nečistoty, vodný kameň, a tiež zvyšky hrdze, špiny a mydla zo všetkých povrchov v kúpeľni.

Toaletu dôkladne vyčistite prostriedkom, ktorý odstráni špinu a vodný kameň vo WC mise. Presne taký je Bref Excellence Gel Color Aktiv+. So svojim aktívnym zložením zaručuje hygienickú čistotu bez námahy, odstraňuje vodný kameň, zabezpečí hĺbkovú čistiacu silu a dodáva dlhotrvajúci lesk. Vďaka novému tvaru fľaše s dlhý a zakriveným hrdlom je čistenie jednoduchšie aj pod okrajom toalety. Myslite aj na priebežné čistenie medzi jednotlivými spláchnutiami. Na záver vložte tuhý WC blok Bref Color Aktiv+, ktorý sa postará o hygienickú čistotu, ochráni vašu toaletu pred vodným kameňom a dodá extra sviežosť s čistiacou penou. Zaisťuje viditeľné čistenie a o 50 % viac lesku v porovnaní so suchým povrchom toalety bez použitia WC bloku.

Foto: Henkel

